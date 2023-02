Nhiều điểm mới trong công tác tuyển quân của Bộ Công an năm 2023.

Ngày 06/02/2023, Công an các địa phương bắt đầu tổ chức lễ giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND). Nhân dịp này, Đại tá Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã thông tin với báo chí những điểm mới trong công tác tuyển quân của Bộ Công an năm 2023... Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn của đồng chí Chánh Văn phòng Bộ.

Phóng viên: Thưa đồng chí, đồng chí có thể cho biết công tác tuyển quân năm nay trong lực lượng CAND có điểm gì nổi bật?

Đại tá Đặng Hồng Đức: Công tác tuyển quân của Bộ Công an được thực hiện theo quy định Luật CAND năm 2018, chỉ đạo của Chính phủ và quy định của Bộ Công an. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân và đã chỉ đạo nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tuyển quân có hiệu quả. Ngay từ những ngày đầu năm mới 2023, trên cơ sở chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023 của Công an đơn vị, địa phương, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch, bố trí lãnh đạo Bộ trực tiếp dự lễ giao nhận quân tại các địa phương và dự lễ khai giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới.

Công an địa phương thông qua lực lượng Công an xã chính quy và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã chủ động rà soát nguồn tuyển trên địa bàn để triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2023, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tuyên truyền, phổ biến, vận động với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” và “3 gặp, 4 biết” để thông tin rõ đến từng người dân, nhất là công dân trong độ tuổi nhập ngũ phổ biến chủ trương, chính sách, quyền lợi khi tham gia thực hiện nghĩa vụ CAND; phối hợp xây dựng các kế hoạch, thực hiện trình tự tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ để việc tuyển quân bảo đảm chất lượng, số lượng theo yêu cầu. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền sâu rộng, tạo tinh thần phấn khởi để công dân hăng hái đăng ký lên đường nhập ngũ.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng nguồn tuyển và chất lượng đội ngũ cán bộ CAND, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã đồng ý chủ trương như sau:

Thứ nhất, đối với chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại Khá trở lên thuộc danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp tương tự như danh mục ngành, chuyên ngành dự tuyển đại học văn bằng 2 vào CAND hoặc đã tốt nghiệp và được cấp bằng đào tạo trình độ sau đại học, quá trình phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong CAND sẽ được chuyển thẳng sang chế độ chuyên nghiệp và cử đi đào tạo văn bằng 2 nghiệp vụ Công an tại các trường CAND.

Thứ hai, đối với chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại Trung bình thuộc danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp tương tự như danh mục ngành, chuyên ngành dự tuyển đại học văn bằng 2 vào CAND, quá trình phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong CAND được cộng 05 điểm vào tổng điểm xét chuyển chuyên nghiệp và cử đi đào tạo văn bằng 2 nghiệp vụ Công an tại các trường CAND sau khi có quyết định chuyển sang chế độ chuyên nghiệp theo quy định.

Phóng viên: Theo tổng hợp của các địa phương trong cả nước thì số lượng công dân phục vụ có thời hạn trong CAND năm nay thế nào thưa đồng chí?

Đại tá Đặng Hồng Đức: Để bảo đảm quân số thường trực, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND, đảm bảo bù đổi số quân xuất ngũ năm 2023, Bộ Công an đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ quyết định chỉ tiêu tuyển quân năm 2023. Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường tuyên truyền, vận động công dân đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, nhất là số công dân nữ; đồng thời, mở rộng nguồn dự phòng để kịp thời tuyển bù đổi nếu phát sinh các trường hợp không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn nhập ngũ. Nguồn tuyển của Công an các đơn vị, địa phương đạt khoảng 102,4% so với chỉ tiêu được giao; nhiều công dân có trình độ Đại học, Cao đẳng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Phóng viên: Một vấn đề rất được nhiều bạn thanh niên, cũng như phụ huynh có con đăng ký tham gia phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND quan tâm đó là khi các em được tuyển dụng sẽ được huấn luyện và tham gia những công việc gì của lực lượng CAND, thưa đồng chí?

Đại tá Đặng Hồng Đức: Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND sẽ được huấn luyện theo chương trình, kế hoạch huấn luyện của Bộ Công an; tiếp cận các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cơ sở, điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CAND; vận dụng được kiến thức nghiệp vụ chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, công dân còn được tham gia các hình thức học tập, sinh hoạt ngoại khóa ngoài giờ hành chính như: Tìm hiểu pháp luật, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, cách mạng, nhà truyền thống, báo động hành quân dã ngoại, thực hiện các phương án tác chiến… nhằm định hình hành động, rèn thói quen và kỹ năng chiến đấu; rèn luyện thể lực, ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật. Sau khi hoàn thành khoá huấn luyện, chiến sĩ mới sẽ được phân công về các đơn vị, địa phương để thực hiện các nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định.

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết, đối với chiến sĩ nghĩa vụ tham gia phục vụ có thời hạn trong CAND thì được hưởng chế độ, chính sách gì?

Đại tá Đặng Hồng Đức: Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND sẽ được hưởng quyền lợi theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định về một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ và Thông tư số 94/2020/TT-BCA ngày 01/9/2020 của Bộ Công an quy định về tuyển chọn và thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, điển hình như:

(1) Được đảm bảo cung cấp kịp thời, đủ số lượng, đúng chất lượng về lương thực, thực phẩm, quân trang, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; được bảo đảm chỗ ở, phụ cấp hàng tháng, nhu yếu phẩm và nhu cầu về văn hoá tinh thần phù hợp với tính chất nhiệm vụ của Công an; được bảo đảm chế độ trong các ngày lễ, tết; được bảo đảm chăm sóc sức khỏe khi bị thương, bị ốm đau, bị tai nạn theo quy định của pháp luật.

(2) Hưởng chế độ phụ cấp cấp bậc hàm, khen thưởng, các chế độ ưu đãi trong trường hợp bị thương, hy sinh, từ trần trong khi làm nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

(3) Được đảm bảo các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm xã hội; thân nhân được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, trợ cấp khó khăn đột xuất, con đẻ, con nuôi hợp pháp của chiến sĩ được miễn, giảm học phí tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, ngoài công lập theo quy định.

(4) Khi xuất ngũ nếu có thời gian phục vụ tại ngũ trong CAND từ đủ 12 tháng trở lên thì được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định hiện hành của Nhà nước; được hưởng trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp tạo việc làm, cấp tiền tàu xe và phụ cấp đi đường từ đơn vị về nơi cư trú hoặc được đơn vị tiễn và đưa về nơi cư trú... Đặc biệt, trường hợp đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn sẽ được dự tuyển vào các trường CAND trình độ đại học, trung cấp tuyển mới; được cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp khi hết hạn phục vụ tại ngũ.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!