Nhiều địa phương giao đất làm nhà ở xã hội đầu năm

TPO - Nhiều địa phương như Hải Dương, Bắc Giang... giao các khu đất để xây dựng nhà ở xã hội ngay những ngày đầu năm, góp phần tăng nguồn cung căn hộ nhà giá rẻ thời gian tới.

UBND tỉnh Bắc Giang mới đây đã thu hồi 12.070m2 đất ở đô thị thuộc lô đất B-OXH-2 theo quy hoạch chi tiết xây dựng Khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang do UBND TP Bắc Giang quản lý.

Đồng thời, UBND tỉnh Bắc Giang giao toàn bộ diện tích trên cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô để thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội số 02 theo hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Phương thức giao đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Trong đó, 2.414m2 đất xây dựng nhà ở thương mại; 9.656 m2 đất xây dựng nhà ở xã hội.

Theo quy hoạch, dự án Khu nhà ở xã hội số 02 tại khu số 5, số 9 được xây dựng trên lô đất B-OXH-2 tại phường Dĩnh Kế và xã Tân Tiến với tổng chi phí hơn 863 tỷ đồng.

Dự án gồm ba công trình nhà ở, trong đó có 2 toà nhà ở xã hội cao 19 tầng nổi và một tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 74.033 m2.

Bên cạnh đó, có 1 tòa nhà ở thương mại cao 19 tầng nổi và hai tầng hầm (tương đương 20% diện tích đất ở của cả dự án), tổng diện tích sàn xây dựng khoảng hơn 20.308m2.

Tại Hải Dương, UBND tỉnh vừa quyết định thu hồi 4.891,5m2 đất tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương để thực hiện dự án Khu chung cư nhà ở xã hội Tạ Quang Bửu.

Sau khi hoàn thành công trình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương có trách nhiệm bàn giao cho UBND TP Hải Dương để thực hiện bố trí cho các hộ dân hiện đang sinh sống tại các khu tập thể, chung cư cũ đã xuống cấp không đảm bảo chất lượng công trình trên địa bàn TP Hải Dương thuộc diện di dời (khu tập thể Bình Minh, Khu tập thể máy bơm,…) theo quy định.

Được biết, dự án Khu nhà ở xã hội Tạ Quang Bửu, phường Bình Hàn (TP Hải Dương) có tổng mức đầu tư gần 330 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương là chủ đầu tư. Đây là dự án nhà ở xã hội duy nhất nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Hải Dương.

Dự án có 2 tòa chung cư, tòa CT1 quy mô 18 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 20.217m2 với 240 căn hộ nhà ở xã hội có diện tích từ 45-62m2. Tòa CT2 quy mô 18 tầng với tổng diện tích sàn 13.484m2, trong đó bố trí 150 căn hộ nhà ở xã hội với diện tích khoảng từ 45-62m2.

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng gần 50%

Thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, trong năm 2024, cả nước có 28 dự án với quy mô 20.284 căn đã hoàn thành (tăng khoảng 46% so với năm 2023, tương đương khoảng 6.420 căn); 23 dự án với quy mô 25.399 căn đã được cấp phép, khởi công xây dựng (tăng khoảng 13% so với năm 2023, tương đương khoảng 3.000 căn); số lượng dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư là 113 dự án, tương đương 142.450 căn (tăng khoảng 101% so với năm 2023).

Cũng theo Bộ Xây dựng, năm 2025 Bộ sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm giao đất không qua đấu thầu cho các doanh nghiệp nhà nước đầu tư phát triển nhà ở xã hội, báo cáo trong quý II/2025.

Hiện nay, Luật Đất đai năm 2023, Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023,... đã được ban hành theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương chủ động thực hiện, quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm. Theo đó, các địa phương cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thúc đẩy nhà ở xã hội và thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Trong đó, đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm; hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội được giao năm 2025.

Tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, bảo đảm dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, bao gồm nhà lưu trú công nhân và nhà ở lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định về việc dành quỹ đất làm nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp và 20% quỹ đất ở trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo pháp luật. Bố trí kinh phí, tổ chức giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch làm nhà ở xã hội để triển khai các thủ tục lựa chọn chủ đầu tư.

Khẩn trương triển khai các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư để triển khai dự án nhà ở xã hội, nhà ở lưu trú công nhân; thường xuyên đôn đốc để sớm hoàn thành dự án nhà ở xã hội đã khởi công xây dựng…