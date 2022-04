Nhiều chương trình hấp dẫn chờ đón du khách khi đến TP.HCM dịp lễ 30/4 - 1/5

TPO - Ngành du lịch tại TP.HCM đang có sự khởi sắc khi chuẩn bị ra mắt nhiều chương trình cho dịp lễ 30/4 và 1/5. Nhiều doanh nghiệp du lịch lữ hành, nhà hàng khách sạn, điểm tham quan tại TP.HCM đang tung các chương trình ưu đãi hấp dẫn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, tích cực hưởng ứng Chương trình "TP.HCM chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City".

TP.HCM tung loạt tour mới hấp dẫn

Chương trình "TP.HCM chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City" do Sở Du lịch TP.HCM tổ chức, kéo dài từ 8/4 đến tháng 9/2022. Với nội dung tập trung truyền tải thông điệp thành phố thân thiện, đậm nét văn hóa, ẩm thực phong phú; nâng cao chất lượng dịch vụ và thái độ thân thiện, cởi mở của người dân đối với khách du lịch; gia tăng sức hút của điểm đến, góp phần phát triển bền vững và từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Thành phố.

Cụ thể, các công ty lữ hành như Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, Vietravel, Công ty TST Tourist,... đã giới thiệu sản phẩm kích cầu hấp dẫn, phù hợp xu hướng và tâm lý của du khách để phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết, những ngày gần đây lượng khách tham khảo và đặt tour lễ có dấu hiệu “tăng nhiệt”. Với 3 ngày nghỉ dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, công ty dự kiến phục vụ hơn 8.000 lượt khách trong dịp này.

Theo khảo sát của công ty này, phần lớn du khách lựa chọn tour trọn gói với top 5 các điểm du lịch được chọn nhiều nhất là Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hà Giang. Bên cạnh đó, dịch vụ Free & Easy với gói combo kết hợp với đối tác Vietnam Airlines giá chỉ từ 4,89 triệu đồng/khách tại Vinpearl Hotel Huế, Vinpearl Condotel Riverfront Đà Nẵng.

Đặc biệt, voucher trải nghiệm nghỉ dưỡng tại 7 khách sạn/resort 4 sao của Saigontourist Group với các điểm đến như Bản Giốc, Ba Bể, Phú Thọ, Đông Hà, Ban Mê, Phú Yên giá chỉ 550.000đ/phòng cũng đang là sự lựa chọn hàng đầu của du khách.

“Với lượng khách du lịch đang trở lại và ngày càng tăng cao,chúng tôi kỳ vọng một “cú hích” cho du lịch vào lễ 30/4 và mùa hè năm nay. Đồng thời, chúng tôi cũng đã và đang triển khai các điểm đến hấp dẫn trên toàn quốc hứa hẹn đón đầu các cơ hội phục hồi của du lịch” - Bà Trà nói.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh – Phó Giám đốc Ban Tiếp thị Vietravel thông tin, Vietravel hiện đang triển khai các chương trình tour trong và ngoài nước với mức giá ưu đãi, nổi bật là 8 chương trình tour có mức giá dao động chỉ từ 699.000 đồng (tour Củ Chi - nông trang xanh - địa đạo vùng Đất Thép) đến 7,7 triệu đồng (combo dịch vụ trải nghiệm làm phi công máy bay A320).

"Đây là chương trình mang tính trải nghiệm mới dành cho du khách nhằm thu hút khách nhiều hơn, lấy đà tăng trưởng cho đợt du lịch hè và các tháng còn lại trong năm" - Bà Khanh cho hay.

Tại khách sạn Majestic (quận 1, TP.HCM) phục vụ mức giá phòng ưu đãi, với giá chỉ từ 2.500.000 đồng/đêm, tặng kèm 1 đêm tại 1 trong 7 khu nghỉ dưỡng thuộc hệ thống Saigontourist Group dành cho khách đặt phòng qua các kênh online và kênh phân phối trực tiếp trên website khách sạn, thời hạn áp dụng đến hết năm 2023.

Cấp tốc đào tạo nhân lực bổ sung cho ngành du lịch

Du lịch đang dần phục hồi sau khoảng 2 năm hao tổn vì dịch COVID-19, nhưng hiện nay rất nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với khó khăn về nguồn nhân lực. Trước tình hình này, TP.HCM đang nỗ lực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để kịp thời bổ sung lao động, gỡ khó cho doanh nghiệp, đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Đánh giá nguồn lực lao động trong ngành du lịch hiện nay, ông Phạm Văn Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng, trải qua 2 năm đại dịch COVID-19, ngành du lịch đã mở cửa trở lại với nhiều cơ hội và thách thức lớn. Một trong số đó chính là vấn đề khủng hoảng thiếu hụt nhân lực du lịch lớn chưa từng có tiền lệ.

Hiện phần lớn nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch đã phải bỏ việc, tạm nghỉ việc hoặc chật vật chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực khác để duy trì cuộc sống. Do đó, vấn đề thiếu hụt nhân lực du lịch là vấn đề cấp bách, cần được bổ sung kịp thời.

Ông Phạm Văn Thủy cho biết, để hồi phục nguồn nhân lực nhanh chóng trong thời gian tới, cần có chính sách quan tâm đến những nhân sự cốt cán để không mất nhiều thời gian tìm kiếm, đào tạo lại.

Đối với lực lượng lao động mới tuyển dụng, doanh nghiệp du lịch cần phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các cơ sở đào tạo để đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cũng như kỹ năng nghề nghiệp để nâng cao chất lượng phục vụ trực tiếp cho khách.

Để hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trong việc cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM - Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết, Sở Du lịch đã thống kê lại nguồn nhân lực trong hệ thống cơ sở du lịch và công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn, sẽ tiếp tục mở các lớp đào tạo trực tuyến và trực tiếp để hỗ trợ nguồn nhân lực đảm bảo tiêu chuẩn để đón khách du lịch.

"Chúng tôi hướng tới mục tiêu sẽ đón 3,5 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 25 triệu lượt khách nội địa trong năm này. Để phục vụ lượng du khách này, bài toán nhân lực là một áp lực không nhỏ. Do đó, chúng tôi sẽ từng bước khôi phục lại nguồn nhân lực của ngành với tiêu chí lấy chất lượng làm trọng tâm" - Bà Hoa thông tin.