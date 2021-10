Nhiều chợ ở TPHCM vừa mở lại, thực phẩm giảm giá không ngờ

Tháng 9/2021, sản xuất thép thô của Tập đoàn Hòa Phát đạt 686.000 tấn, tăng 20% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 738.000 tấn, tăng 22 % so với tháng 9/2020. Trong đó, thép xây dựng đạt 327.000 tấn, tăng 22% so với tháng 8; thép cuộn cán nóng là 176.000 tấn, còn lại là phôi thép, tôn mạ, ống thép các loại.