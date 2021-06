Nhiều ca COVID-19 do xe khách: Vì sao CSGT nói cần camera, Bộ Giao thông lại xin hoãn?

Những ngày qua, nhiều tỉnh thành liên tục phải truy vết, lập các khu cách ly, phong tỏa liên quan đến xe khách 15B - 036.84 của nhà xe Trung Đức (trụ sở tại Hải Phòng) chạy tuyến Hải Phòng – TP HCM. Hiện tại, cả 3 lái xe, phụ xe của xe này đều mắc COVID-19.

Hải Phòng đã phải cách ly xã hội huyện Vĩnh Bảo vì ít nhất có 6 ca nhiễm liên quan đến xe khách này.

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án vì có một hành khách đi trên chuyến xe này khai báo y tế không trung thực.

Tỉnh Bình Thuận cũng đã phát hiện một ca bệnh đi trên xe khách này và đã lây lan cho nhiều ca bệnh khác.

Chiếc xe làm lây lan mầm bệnh tại nhiều tỉnh thành

Trước tình hình này, chiều 25/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch; quản lý người điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải liên tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19.

Tại cuộc họp, theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, đến nay, hoạt động vận tải hàng hóa cơ bản được vận hành thông suốt với việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mã QR-Code để kiểm tra thông tin phương tiện vận tải, người lái xe.

Tuy nhiên, việc đáng lưu ý là còn tình trạng các xe bắt khách dọc đường, không thực hiện khai báo y tế. Vì vậy, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, sử dụng camera hành trình giám sát toàn bộ chuyến đi trên xe.

Camera giám sát hành trình là một trong những giải pháp hữu hiệu để minh bạch ngành kinh doanh vận tải, tăng cường an toàn giao thông một cách thực chất. Với dịch COVID-19, camera giúp kiểm soát lái xe, hành khách trên xe có đeo khẩu trang, có ngồi có đảm bảo khoảng cách hay không. Các chuyên gia giao thông, lãnh đạo nhiều Sở GTVT địa phương cũng xác nhận, nếu chỉ cho thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông kiểm tra bất chợt sẽ không hiệu quả, không đủ lực lượng.

Mới đây, Tiền Phong phản ánh, nhiều xe lắp camera đã phát hiện hàng loạt hành khách và lái xe, phụ xe không đeo khẩu trang theo quy định. Ngay sau phản ánh của báo Tiền Phong, Tổng cục Đường bộ ra công văn hỏa tốc yêu cầu xe khách lắp camera hành trình theo lộ trình (hạn cuối là 1/7/2021 theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP về Điều kiện kinh doanh vận tải).

Trước đó, dù các Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhiều lần đề nghị các giải pháp để hỗ trợ trong dịch COVID-19 (như hoãn lắp camera, mới đây là đề nghị giảm phí BOT), Bộ GTVT đã kiên quyết giữ lộ trình lắp camera hành trình theo Nghị định 10.

Tuy nhiên, mới đây, Tổng cục Đường bộ và Bộ GTVT lại đề nghị Chỉnh phủ cho lùi lắp camera giám sát hành trình với xe khách 1 năm, xe container và xe đầu kéo 6 tháng. Việc này xảy ra sau khi Tổng cục ra công văn hỏa tốc (sau khi Tiền Phong phản ánh về nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ các hình ảnh camera ghi lại hàng loạt người đi trên những xe khách chật chội không đeo khẩu trang như trên-PV).

Trong công điện về tăng cường biện pháp chống COVID-19 trên xe khách do Phó Tổng cục trưởng Đường bộ Phan Thị Thu Hiền ký cũng không nhắc đến giải pháp camera giám sát hành trình.

Ngoài ra, việc Bộ GTVT đề nghị lùi thời hạn lắp đặt, xử phạt với xe container và xe đầu kéo chưa lắp camera hành trình cũng có nhiều điểm chưa thuyết phục. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, dịch vụ vận tải hàng hóa không những không bị thụt giảm mà con tăng trưởng trong dịch COVID-19.

Cụ thể, tháng 5/2021, lượng luân chuyển hàng hoá là 7.710 triệu Tkm, tăng 2,5% so với tháng 4/2021 và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2020. So với thời điểm trước khi dịch COVID-19 xảy ra (từ đầu năm 2020), vận tải hàng hoá bằng ô tô vẫn tăng trưởng. Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, 5 tháng đầu năm 2019 (khi chưa có dịch COVID-19) đạt 684,8 triệu tấn, 5 tháng đầu năm 2021 vươn lên đạt 739 triệu tấn.

Camera giám sát hành trình ghi lại nhiều người không đeo khẩu trang, vi phạm giãn cách

Việc Tổng cục Đường bộ và Bộ GTVT liên tục thay đổi quan điểm khiến cho các địa phương và các chủ xe khó ứng xử. Đơn cử, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu toàn bộ xe chở công nhân phải lắp camera để giám sát dù chưa đến hạn. Trong khi đó, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Bắc Giang dù rất muốn lắp đặt nhưng không thực hiện vì Bộ GTVT đang đề nghị Chính phủ hoãn lắp.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo công ty Trung Đức có chiếc xe khách lây lan nhiều ca COVID-19 nêu trên cho biết, ông và nhiều nhân viên công ty đang phải cách ly tập trung; chiếc xe có ca nhiễm COVID-19 đang làm thủ tục chuyển nhượng và chưa lắp đặt camera giám sát hành trình.