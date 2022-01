Nhiều bệnh viện tuyến trung ương giảm thưởng Tết

PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết nguồn thu của bệnh viện giảm sâu từ những tháng giãn cách xã hội, sản phụ và người dân từ các tỉnh không lên thành phố khám chữa bệnh được. “Các sản phụ ở Hà Nội cũng hạn chế đi khám thai, khám định kì… ”, PGS Cường cho hay.

Về thưởng Tết cho cán bộ nhân viên bệnh viện, ông Cường chia sẻ: “Năm nay dù dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của bệnh viện, dẫn tới nguồn thu giảm sút, nhưng Ban Giám đốc vẫn cố gắng để có thưởng tết cho cán bộ nhân viên trong khả năng cho phép”. Theo lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nguồn thu năm nay chỉ bằng 60-70% mọi năm. Điều này dẫn đến bệnh viện phải tiết giảm nhiều khoản chi. Đó là chưa kể bệnh viện vẫn phải duy trì tiền lương căn bản cho nhân viên, chi bồi dưỡng cho nhân viên đi tiêm ngừa, chống dịch, các vật tư tiêu hao… Do đó, gần như bệnh viện bị hạn chế chi phí để thưởng Tết cho cán bộ, nhân viên.

Khoản giảm sút chính là phần thu nhập tăng thêm của nhân viên do việc khám chữa bệnh trong năm 2021 bị ảnh hưởng nặng nề khi lượng bệnh nhân đến khám giảm khoảng 40% so với năm 2020 do thời gian giãn cách kéo dài. “Hiện nay dịch bệnh Hà Nội đang phức tạp nên nhiều người cũng ngại đến bệnh viện khám, do đó bệnh viện tiếp tục hứng chịu “dư chấn” do COVID-19”, ông Trần Danh Cương nói.

Dịch COVID-19 kéo dài cùng những hệ lụy khiến nhiều bệnh viện “điêu đứng”. Có bệnh viện những năm trước thưởng tết cho nhân viên 50 - 60 triệu đồng, nhưng năm nay chỉ thưởng 5 - 7 triệu đồng để động viên tinh thần nhân viên. Một lãnh đạo bệnh viện trung ương nói rằng dù rất khó khăn nhưng cũng cố gắng “lấy chỗ nọ bù chỗ kia” để có được số tiền tết cho anh chị em cảm thấy ấm áp.

Bệnh viện Việt Đức là bệnh viện ngoại khoa hàng đầu cả nước, mỗi năm tiếp nhận và phẫu thuật, điều trị cho lượng lớn bệnh nhân. Tuy nhiên thời gian giãn cách cùng những quy định nghiêm ngặt khi đi lại giữa các địa phương khiến người dân ngại đến bệnh viện. GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho hay lượng bệnh nhân đến bệnh viện khám trong năm giảm rất nhiều. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu của bệnh viện cũng như thu nhập của cán bộ công nhân viên. Mới đây nhất, khi bệnh viện xuất hiện nhiều F0, không nhận bệnh nhân, chỉ nhận giải quyết, điều trị những bệnh nhân cấp cứu cũng khiến công tác khám chữa bệnh ảnh hưởng nặng nề, những ca mổ phiên đều bị hạn chế. “Tuy nhiên, với những nhân viên y tế của bệnh viện đi vào tâm dịch đều được bệnh viện, khoa phòng và các tổ chức hỗ trợ ít nhiều. Mỗi ngày công tác trong vùng dịch của bác sĩ, điều dưỡng, chúng tôi chi trả 200 nghìn đồng/ngày, đồng thời giữ nguyên lương, thưởng. Ngoài ra, TPHCM và Công đoàn Y tế cũng hỗ trợ anh chị em đi chống dịch”, ông Giang cho biết. Về thưởng Tết nguyên đán sắp tới, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức nói: “Khó khăn rất nhiều nên chúng tôi dự kiến năm nay thưởng Tết chỉ bằng 30% so với năm ngoái”.