Nhiều bấp cập giao thông Vành đai 3: Phòng CSGT Hà Nội nói gì?

TPO - Sau khi báo Tiền Phong đăng bài "Thêm nhiều khu vực bất cập, gây ùn tắc giao thông trên Vành đai 3”, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội (PC08) vừa có văn bản phản hồi về nội dung này. PC08 xác nhận, có một số hạn chế, bất cập trên tuyến đường này thời gian qua.

Cụ thể, văn bản gửi báo Tiền Phong do thiếu tá Đào Việt Long - Phó trưởng Phòng CSGT Hà Nội – PC08 ký, cho biết: ngày 22/3 sau khi báo đăng bài với nội dung nhan đề trên, Phòng CSGT - CATP Hà Nội (PC08) đã chỉ đạo các Đội CSGT đường bộ gồm Đội CSGT số 6, Đội CSGT số 7, Đội CSGT số 14 tiến hành kiểm tra, xác minh theo phản ánh của báo.

“Kết quả ghi nhận, đường Vành đai 3 là tuyến đường có mật độ phương tiện cao, lượng ô tô rất lớn; đặc biệt là xe ô tô tải, xe khách… Cùng với đó, Vành đai 3 còn là tuyến đường để các phương tiện đi từ quốc lộ 1A, quốc lộ 1B (cao tốc) quốc lộ 5, quốc lộ 5B (cao tốc… đi Đại lộ Thăng Long, quốc lộ 32, cầu Thăng Long, quốc lộ 2... nên lượng phương tiện đi rất lớn” văn bản nêu.

Cùng chiều với phương tiện đi từ hướng Linh Đàm đi Thanh Xuân và không có xung đột nhưng các dòng phương tiện từ cầu Tó lên nút cầu Dậu vẫn đứng im chờ đèn đỏ. Ảnh: A Trọng

Lãnh đạo PC08 cho biết, tổ chức giao thông trên tuyến dường này thường xuyên được các đơn vị liên ngành công an thành phố - Sở Giao thông vận tải (GTVT) - Cục CSGT, Bộ Công an quan tâm. Sau khi được liên ngành thống nhất, trong tháng 3, Sở GTVT đã tồ chức điều chỉnh tốc độ lưu thông trên làn ô tô của cầu Thanh Trì từ 80km/h xuống 60km/h.

Tiếp đó, liên ngành tiếp tục kiểm tra khảo sát hiện trường tình hình tổ chức giao thông tại khu vực đường Vành đai 3 và ghi nhận một số hạn chế, bất cập đã tồn tại trong khu vực các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (Ban Giao thông) làm chù đầu tư. Ngày 2/4, PC08 đã có văn bản đề nghị Ban Giao thông bổ sung các biện pháp đảm bảo giao thông sau khi khai thác đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm khi được thông xe.

Cùng với đó, đề nghị Ban Giao thông thực hiện một số nội dung xong trong đầu tháng 4 vừa qua, gồm: Bổ sung biển báo cấm ngược chiều, cấm người đi bộ tại ram (đường nhánh) kết nối từ Vành đai 3 xuống nút giao Nguyễn Hữu Thọ; Đặt biển cấm phương tiện rẽ trái tại nút giao Nguyễn Hưu Thọ - hướng đi Nghiêm Xuân Yêm; Đặt biển cấm phương tiện rẽ trái và quay đầu, biển cấm đi ngược chiều tại vị trí điểm quay đầu cuối dự án trên đường Nghiêm Xuản Yêm; đặt biển cấm phương tiện đỗ dừng trên đường Nghiêm Xuân Yêm (hướng đi Nguyễn Trãi); sơn gờ giảm tốc trên cầu cạn hồ Linh Đàm (hướng ra đường Hoàng Liệt) kết hợp lắp đặt gương câu lồi tại khu vực nút giao cầu đi thấp - đường Hoàng Liệt.

Giải pháp nào cho bất cập, vô lý nút đèn giao thông?

Tại công trường hầm chui Lê Văn Lương, hoàn trả lại hệ thống mặt đường do thi công không đúng theo nội dung giấy phép, trong đó có làn đường rẽ phải liên tục từ Khuất Duy Tiến đi Tố Hữu; Khôi phục duy trì hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực trung tâm nút đảm bảo công tác điều hành hướng dẫn giao thông bằng đèn tín hiệu giao thông; Tăng cường và duy trì lực lượng hướng dẫn giao thông tại khu vực trung tâm nút giao Lê Văn Lương - Tố Hữu - Khuất Duy Tiến và các vị trí đang tiến hành rào chắn thuộc phạm vi dự án.

Trước sự vô lý của của các nút đèn giao thông trên đường Vành đai 3 nhiều phương tiện đã vượt đèn đò.

Trước đó báo Tiền phong đăng bài "Thêm nhiều khu vực bất cập, gây ùn tắc giao thông trên Vành đai 3” phản ánh về những bất cập về công tác tổ chức, chậm điều chỉnh giao thông trên tuyến đường này. Tại đoạn đường Vành đai 3 đi qua Linh Đàm, khi cầu cạn qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối lên xuống Vành đai 3 tại đây được thông xe, nút giao cầu Dậu được tổ chức lại giao thông, trong đó có việc tăng thêm các nút đèn tín hiệu 3 pha; tuy nhiên, chỉ trong 1 nút giao thông tại đây có 2 dàn cột đèn đỏ (mỗi cột cách nhau chỉ khoảng 100 mét), vì phải 2 lần đừng đèn đỏ trong 1 nút giao thông, thời gian qua nhiều người đi xe máy đã vi phạm giao thông.

Thêm một vô lý nữa, chiều từ nút cầu Dậu rẽ sang Thanh Xuân không có xung đột giao thông và cùng chiều với các làn xe đi từ Linh Đàm sang nhưng phương tiện tại đây phải dừng lại chờ đèn đỏ, gây ùn ứ kéo dài cho phố Kim Giang.

Tại nút giao thông Thanh Xuân - Vành đai 3 thường xuyên ùn tắc kéo dài do thời gian chờ đèn giao thông tại đây hơn 100 giây; Nút giao thông Trung Hoà (Big C) đang là một trong các điểm đen ùn tắc vừa phát sinh được liên ngành Công an - GTVT lên danh sách. Nguyên nhân ùn tắc tại đây là lượng xe tải từ đại lộ Thăng Long đổ về đường Vành đai 3 nhiều, gây xung đột.

Chiều Lin Đàm đi Thanh Xuân đông phương tiện hơn hướng Hà Đông lên (hướng này có hầm chui) nhưng đèn đỏ tại nút Thanh Xuân hướng Linh Đàm - Thanh Xuân đang để hơn 100 giây.

Báo Tiền Phong ghi nhận PC08 Hà Nội đã tiếp nhận thông tin báo đăng và có chỉ đạo xác minh, kiểm tra. Tuy nhiên báo cũng nêu thực tế rằng: Nội dung chính trong bài là nêu ra các bất cập về cách tổ chức giao thông trong đó có bố trí quá nhiều nút đèn xanh đỏ tại một nút giao thông; thiếu cách tổ chức giao thông khoa học, hợp lý khi không bố trí các làn mũi tên cho phép phương tiện được rẽ phải, hay trái với hướng đường không bị xung đột; để thời gian chờ đèn đỏ (pha đèn đếm ngược) quá nhiều tại làn đường có mật độ lớn phương tiện. Các bất cập này đều đang tồn tại các nút giao: Vành đai 3 - Nguyễn Hữu Thọ; Vành đai 3 qua cầu Dậu; nút Thanh Xuân; Trung Hòa (BigC)…

Trong công văn hồi âm báo Tiền Phong, tại các vị trí này, C08 chỉ nói đến bổ sung, lắp đặt thêm các biển cấm đi ngược chiều, quay đầu; biển cấm dừng đỗ; sơn lại gờ giảm tốc… Nội dung mà bạn đọc và dư luận báo chí đang mong đợi ở đây là trước các bất cập trên, PC08 cần có nhìn nhận về thực tại trên, từ đó có cần đưa ra phương án, hướng điều chỉnh một số bất cập, vô lý trong cách lắp đặt, bố trí các nút đèn tín hiệu tại đây.