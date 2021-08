Nhiệt độ cao nhất mà con người có thể chịu đựng được là bao nhiêu?

TPO - Trong bảng xếp hạng 100 món bánh ngọt nổi tiếng nhất thế giới năm nay có một đại diện của Việt Nam được xướng tên là bánh da lợn. Tủ trữ đông được mua đột biến do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sầu riêng Việt sang Úc, chưa cập bến đã hết hàng.

TPO - Nguồn tin của Tiền Phong sáng nay 10/8 cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Phòng an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP.HCM đã làm việc với Thanh tra Sở Thông tin truyền thông TPHCM, Sở Y tế TPHCM để làm rõ những thông tin về câu chuyện "bác sĩ" Khoa, người được cho rút ống thở của mẹ để nhường sự sống cho sản phụ sắp sinh, đồng thời làm rõ thông tin nhóm "bác sĩ" này thêu dệt những câu chuyện cảm động để quyên góp tiền từ thiện vào "quỹ 82".