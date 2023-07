Nhiệt điện Vĩnh Tân đảm bảo sản xuất và chất lượng môi trường

Dù gặp nhiều khó khăn do phụ tải tăng cao, đặc biệt trong các đợt cao điểm mùa khô vừa qua, trong 6 tháng đầu năm 2023 Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (trực thuộc Tổng công ty Phát điện 3 - EVNGENCO3) đã chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp tối ưu, đảm bảo sản xuất điện an toàn , liên tục và đảm bảo chất lượng môi trường.

Mục tiêu đạt 60 tỷ kWh trong 8 tháng

Tính đến hết ngày 30/6, sản lượng điện sản xuất của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 do Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (đơn vị trực thuộc EVNGENCO3) quản lý vận hành là 4,19 tỉ kWh, đạt 104,75% chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2023.

Riêng trong tháng 4/2023, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã thực hiện đạt 5/5 chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật so với kế hoạch, các tổ máy sẵn sàng khả dụng, chuẩn bị đủ nhiên liệu than để đáp ứng tốt phương thức huy động của hệ thống điện quốc gia. Tiếp nối trong những ngày đầu tháng 5/2023, cả hai tổ máy của Vĩnh Tân 2 đã liên tục phát điện công suất cao (622MW, 100% công suất) trong các giờ cao điểm góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng cao trên cả nước.

Công ty tiếp tục thực hiện giải pháp đốt than trộn giữa than trong nước và than nhập khẩu để chủ động đảm bảo nguồn nhiên liệu cho sản xuất, đồng thời giảm suất hao than, giảm thiểu khối lượng tro xỉ phát sinh sau khi cháy và hàm lượng unburned carbon thấp, góp phần làm tăng khả năng tiêu thụ tro xỉ của nhà máy.

Song song đó, Công ty đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và áp dụng các sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, ứng dụng thành quả công nghệ 4.0 vào công tác quản trị, quản lý, vận hành và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tối ưu năng suất lao động. Công ty hiện đang chuẩn bị phương án sửa chữa lớn nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và tiết kiệm tối đa chi phí. Dự kiến trong tháng 8/2023, Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 sẽ tiến hành bảo dưỡng, tiểu tu tổ máy S1 (20 ngày) và sau đó đến tháng 11/2023 sẽ đại tu tổ máy S2 (60 ngày).

Với các giải pháp an toàn, hiệu quả trong sản xuất điện, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân phấn đấu đến tháng 8/2023, sản lượng điện sản xuất tích lũy sẽ đạt 60 tỷ kWh.

Đảm bảo chất lượng môi trường

Diện mạo, môi trường làm việc trong khuôn viên và xung quanh Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 được duy trì tốt, cho thấy sự nỗ lực rất lớn của đơn vị trong việc đảm bảo môi trường lao động xanh - sạch - đẹp.

Hiện nay, các thông số môi trường của nhà máy đều được quan trắc tự động, liên tục và truyền tín hiệu về Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận để theo dõi, giám sát 24/24 giờ. Định kỳ hàng quý, Công ty phối hợp với Trung tâm phân tích và đo đạc môi trường lấy mẫu các thông số khí, nước xả thải tại nhà máy và đăng tải kết quả công khai trên trang Web và bảng điện tử trước cổng Công ty để người dân theo dõi. Kết quả theo dõi, đánh giá các thông số quan trắc môi trường, đo hàm lượng các chất khí trong khói thải (nồng độ bụi, CO 2 , SOx), nước tuần hoàn làm mát và nhiệt độ của Nhà máy luôn nằm trong giới hạn cho phép.

Đồng thời, Công ty thường xuyên đón tiếp các cấp bộ, ngành, chính quyền địa phương, chuyên gia môi trường, phóng viên báo, đài Trung ương, tỉnh Bình Thuận và người dân đến tham quan, nghiên cứu, giám sát môi trường của nhà máy. Các đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao công tác sản xuất điện gắn với bảo vệ môi trường của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 nói riêng và Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân nói chung.

Tro, xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 hiện đã được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy các tiêu chuẩn như: tro, xỉ làm vật liệu san lấp; tro bay dùng cho bê tông, vữa xây, đắp nền đường ô tô, làm phụ gia khoáng cho bê tông.

Tháng 7/2023, Công ty đã ký hợp đồng với 3 đơn vị cam kết tiêu thụ 100% khối lượng tro xỉ phát sinh. Để tiếp tục đẩy mạnh xuất tro, xỉ bằng đường biển, Công ty đã hoàn thành nâng cấp cảng dầu 1.000 DWT để tiếp nhận tàu dầu và tro xỉ có tải trọng đến 3.000 DWT thuộc Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, giúp giảm chi phí cầu cảng, thuận tiện hơn cho việc vận chuyển và tiêu thụ tro, xỉ của nhà máy.