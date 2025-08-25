Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Nhật Kim Anh và hàng nghìn sinh viên tới Hội thảo Mỹ phẩm

Nhóm phóng viên

TPO - Sáng 25/8, Báo Tiền Phong phối hợp Cục Quản lý Dược, Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM, Đại học Quốc tế Hồng Bàng cùng các đơn vị tổ chức hội thảo với chủ đề “Mỹ phẩm: Từ công bố, sản xuất đến đảm bảo chất lượng”. Chương trình nhằm đối phó với tình trạng mỹ phẩm giả, nhái và kém chất lượng đang gây thiệt hại cho nền kinh tế, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng và uy tín doanh nghiệp chân chính.

report Hàng nghìn sinh viên đến hội thảo Mỹ phẩm: Từ công bố, sản xuất đến đảm bảo chất lượng

Hội thảo Mỹ phẩm: Từ công bố, sản xuất đến đảm bảo chất lượng diễn ra sáng 25/8 tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Từ sáng sớm, hàng nghìn sinh viên có mặt để lắng nghe chuyên gia, đại diện cơ quan chuyên môn chia sẻ góc nhìn về chất lượng mỹ phẩm trên thị trường.

Những năm gần đây, cùng với sự tăng trưởng kinh tế và nhu cầu chăm sóc sắc đẹp ngày càng lớn, ngành mỹ phẩm Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều thương hiệu quốc tế hiện diện, nhiều doanh nghiệp trong nước đầu tư công nghệ, từng bước khẳng định tên tuổi.

36537511bbb233ec6aa35.jpg
1f0de4722ad1a28ffbc06.jpg
074c4ed9807a0824516b8.jpg
916f8c1642b5caeb93a47.jpg

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, thị trường mỹ phẩm cũng đang đối mặt với không ít vấn đề nhức nhối. Tình trạng mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhái, sản phẩm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm định vẫn len lỏi trên các kệ hàng, thậm chí tràn lan trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp chân chính, mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, niềm tin của người tiêu dùng.

Điều đáng lo ngại là một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng không phân biệt được hàng thật giả, dẫn đến tiêu dùng thiếu thông minh.

report Lãnh đạo các sở Y tế, các chuyên gia, diễn giả dự hội thảo

- Đại tá, Nhà báo Trần Trọng Dũng - Phó chủ tịch Hội nhà báo VN

- Ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng Trung ương MTTQVN

- TS Tạ Mạnh Hùng - Cục Phó Cục Quản lý Dược

- PGS-TS Trần Việt Hùng - Viện trưởng Viện kiểm nghiệm thuốc TPHCM

- Thạc sĩ Trần Thuý Trâm Quyên - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế

Hồng Bàng

- Ông Nguyễn Thành Nam - Phó Cục trưởng Cục Quản Lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương

- Bà Lê Thị Hà - Trưởng Phòng Quản lý Hoạt động thương mại điện tử - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương

- TS Nguyễn Ngọc Anh - Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược- Bô Y tế

- Ca sĩ Nhật Kim Anh, đại diện Công ty Cổ phần Laura Sunshine

3c8afd7883da0b8452cb.jpg
f545090572a7faf9a3b6.jpg
TBT Báo Tiền Phong - ông Phùng Công Sưởng - tri ân khách mời, đại biểu tham dự hội thảo.
Nhóm phóng viên
#hội thảo mỹ phẩm #đảm bảo chất lượng mỹ phẩm #quản lý mỹ phẩm Việt Nam #mỹ phẩm giả nhái #kiểm nghiệm mỹ phẩm #công bố mỹ phẩm #quy trình sản xuất mỹ phẩm #uy tín doanh nghiệp mỹ phẩm #phòng chống hàng giả mỹ phẩm #an toàn sức khỏe người tiêu dùng

Xem thêm

Cùng chuyên mục