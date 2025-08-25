Nhật Kim Anh và hàng nghìn sinh viên tới Hội thảo Mỹ phẩm

report Hàng nghìn sinh viên đến hội thảo Mỹ phẩm: Từ công bố, sản xuất đến đảm bảo chất lượng

Hội thảo Mỹ phẩm: Từ công bố, sản xuất đến đảm bảo chất lượng diễn ra sáng 25/8 tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Từ sáng sớm, hàng nghìn sinh viên có mặt để lắng nghe chuyên gia, đại diện cơ quan chuyên môn chia sẻ góc nhìn về chất lượng mỹ phẩm trên thị trường.

Những năm gần đây, cùng với sự tăng trưởng kinh tế và nhu cầu chăm sóc sắc đẹp ngày càng lớn, ngành mỹ phẩm Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều thương hiệu quốc tế hiện diện, nhiều doanh nghiệp trong nước đầu tư công nghệ, từng bước khẳng định tên tuổi.

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, thị trường mỹ phẩm cũng đang đối mặt với không ít vấn đề nhức nhối. Tình trạng mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhái, sản phẩm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm định vẫn len lỏi trên các kệ hàng, thậm chí tràn lan trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp chân chính, mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, niềm tin của người tiêu dùng.

Điều đáng lo ngại là một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng không phân biệt được hàng thật giả, dẫn đến tiêu dùng thiếu thông minh.