Nhanh nhất đưa gói an sinh lần 2 tới người đang khó

Là một trong các cơ quan tham gia nhiều nhất vào giải ngân gói hỗ trợ an sinh lần 2 giá trị 26.000 tỷ đồng, cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) vừa trực tiếp thực hiện vừa xác nhận để người lao động (NLĐ), doanh nghiệp (DN) hoàn thiện thủ tục nhận hỗ trợ. Do đó, hệ thống BHXH xác định, đây là nhiệm vụ ưu tiên trong giai đoạn này.

Toàn ngành vào cuộc

Trong gói an sinh lần 2 hỗ trợ NLĐ và DN vượt qua khó khăn do dịch COVID-19 (theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23/2021 của Chính phủ), có 3 chính sách trực tiếp do BHXH quyết định (liên quan các chế độ bảo hiểm). Một số chính sách hỗ trợ cần cơ quan BHXH xác nhận.

Do đó, ngay khi Thủ tướng ký Quyết định 23 (ngày 7/7), BHXH Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn và họp trực tuyến toàn hệ thống để triển khai. Mới nhất, ngày 21/7, BHXH Việt Nam tiếp tục có thêm văn bản chỉ đạo BHXH địa phương đẩy nhanh triển khai các chính sách gói an sinh lần 2. BHXH Việt Nam cũng lập Đoàn công tác để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai gói an sinh, chính sách BHXH, BHYT và các nhiệm vụ liên quan tại 19 tỉnh thành đang áp dụng Chỉ thị 16.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu, toàn ngành thực hiện 6 nội dung trọng tâm để gói an sinh lần 2 sớm nhất tới tay NLĐ và DN gặp khó do dịch bệnh. Theo đó, toàn ngành cần xem việc triển khai các chính sách gói an sinh lần 2 là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên thực hiện giai đoạn này.

BHXH địa phương cũng cần phối hợp với đơn vị liên quan để báo cáo UBND cấp tỉnh các giải pháp, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc để NLĐ, DN thực hiện thủ tục nhận hỗ trợ thuận lợi nhất. Các đơn vị phân công cụ thể công việc cho từng người, không thêm thủ tục, không để hồ sơ quá hạn, chuyển lại nhiều lần, khi đủ cần xác nhận ngay.

Bên cạnh đó, ông Mạnh cũng yêu cầu BHXH các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của NLĐ, DN trong thụ hưởng chính sách.Để xử lý khối lượng công việc lớn, trong thời gian ngắn, BHXH Việt Nam đã bổ sung chức năng vào phần mềm nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ trên Cổng dịch vụ công của ngành và Cổng dịch vụ công Quốc gia. Qua đó, ngành BHXH Việt Nam chủ động tiếp cận người cần hỗ trợ, giảm thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, hạn chế tiếp xúc góp phần phòng chống dịch COVID-19.

Đã giảm cho DN hơn 4.300 tỷ đồng bảo hiểm

Theo BHXH Việt Nam, đến ngày 16/7, đã hoàn tất thủ tục, gửi thông báo số tiền DN được giảm đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (tới tháng 6/2022, giảm về 0%), để DN chi tiền đó hỗ trợ NLĐ. Có trên 375.300 DN đang sử dụng hơn 11,2 triệu LĐ được hỗ trợ từ chính sách này, với tổng số tiền tạm tính giảm khoảng 4.322 tỷ đồng.

Trong đó, TPHCM có nhiều DN được hỗ trợ nhất, với hơn 101.300 DN đang sử dụng hơn 2,3 triệu LĐ, tổng số tiền giảm hơn 1.000 tỷ đồng; Hà Nội có trên 87.000 DN đang sử dụng hơn 1,4 triệu LĐ được hỗ trợ trên 640 tỷ đồng. Tiếp đến là các tỉnh thành như: Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Hải Dương, Quảng Ninh...

BHXH các địa phương cũng đẩy nhanh hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ giải quyết chính sách cho DN tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất; chi Quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ DN đào tạo lại để duy trì việc làm cho NLĐ. BHXH các địa phương cũng ưu tiên tiếp nhận và xác nhận NLĐ thuộc các diện được nhận hỗ trợ, như: NLĐ tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương; NLĐ ngừng việc; NLĐ mất việc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; xác nhận DN đóng BHXH để vay vốn trả lương cho NLĐ.

Lãnh đạo BHXH Việt Nam xác định, các chính sách gói an sinh lần 2 nhằm giúp NLĐ ổn định cuộc sống, DN duy trì hoạt động để vượt qua khó khăn do dịch bệnh. Do đó, toàn ngành BHXH nỗ lực cao nhất đưa những chính sách hỗ trợ đến NLĐ và DN nhanh nhất. Góp phần thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội” của Chính phủ. Đồng thời, qua đây cũng khẳng định vai trò BHXH là trụ cột của hệ thống an sinh, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 12 nhóm chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 (gói an sinh 26.000 tỷ đồng), có 3 chính sách liên quan trực tiếp ngành BHXH gồm: Giảm mức đóng Bảo hiểm tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp cho DN về 0%; DN được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ DN đào tạo duy trì việc làm cho NLĐ. Bên cạnh đó, cơ quan BHXH cũng thực hiện xác nhận trong 6 chính sách hỗ trợ khác, như: Hỗ trợ NLĐ tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng, ngừng việc, nghỉ việc không lương; hỗ trợ DN vay vốn trả lương cho NLĐ...