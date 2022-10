Nhận 'ưu đãi vàng', nhà đầu tư chắc thắng ở Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown

Cuộc đua sở hữu sản phẩm bất động sản hàng hiệu Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown nóng bỏng ngay từ thời điểm đại đô thị này chưa chính thức ra mắt. Sức hút của dự án càng lớn khi chính sách bán hàng chưa từng có tiền lệ “ưu đãi chồng ưu đãi” giúp các nhà đầu tư cầm chắc phần thắng.

Chính sách tiên phong hút dòng vốn mới

Từ đầu năm tới nay, chứng khoán và vàng đã khiến nhà đầu tư thất vọng khi có những phiên rơi thẳng đứng. Kênh tiết kiệm dù lãi suất có nhích lên so với trước nhưng mức lạm phát được dự báo có thể vượt ngưỡng 5% trong năm 2023 khiến nhiều nhà đầu tư phân vân.

“Nâng lên đặt xuống nhiều lần các tiêu chí, vợ chồng tôi quyết định sẽ chuyển dòng tiền sang bất động sản. Thực ra thì kênh này chúng tôi đã duy trì lâu rồi, nhưng khi thấy Vinhomes chuẩn bị ra hàng dự án mới Vinhomes Ocean Park 3 - The Crownvớichính sách bán hàng đặc biệtnhất từ trước tới nay thì chúng tôi càng có thêm tự tin lựa chọn”, chị Tuyết Trinh – một nhà đầu tư tại Hà Nội chia sẻ.

Cụ thể, ở Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown, lần đầu tiên khách hàng mua bất động sản có thể “đầu tư không rủi ro” với cam kết lợi nhuận lên tới 37,5% trong 5 năm của chủ đầu tư. Đây là lợi nhuận tối thiểu đặt trong bối cảnh thị trường bất lợi nhất sau 5 năm. Nếu khách hàng muốn thu hồi vốn mà gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đầu ra thì chủ đầu tư sẽ đảm bảo mua lại với mức lợi nhuận trung bình 7,5%/năm theo giá trị hợp đồng. Cùng với đó, đối với các căn có tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện nội thất, mức tiền thuê cũng được đảm bảo lên tới 30% trong vòng 5 năm.

Không chỉ giúp nhà đầu tư cầm chắc lợi nhuận lâu dài trong tay, việc tiếp cận các đòn bẩy tài chính cũng được chủ đầu tư hỗ trợ, thông qua chính sách cho vay siêu linh hoạt từ 40% hoặc tới 70% giá trị hợp đồng cùng ưu đãi lãi suất 0% trong 18 tháng . Vinhomes cũng sẽ đồng hành cùng khách hàng, cam kết đứng ra bảo đảm lãi suất tham chiếu 9,5%/năm trong 12 tháng tiếp theo sau khi hết thời gian hỗ trợ lãi suất, nâng tổng thời gian hỗ trợ tài chính lên tới 30 tháng. Chính sách này giúp nhà đầu tư hưởng lợi kép: vừa có thể sử dụng dòng tiền một cách tối ưu, vừa không phải đối mặt với áp lực trả nợ lớn.

Ưu điểm vượt trội đảm bảo cơ hội sinh lời hấp dẫn

Dữ liệu tính toán của Dragon Capital trong khoảng thời gian 15 năm cho thấy, tỷ suất sinh lời bình quân của bất động sản lên đến 11,5%/năm, cao nhất so với các kênh khác như cổ phiếu (10,8%/năm); trái phiếu (9,1%) hay vàng (7,2%)... Ở các dự án mang thương hiệu Vinhomes, thực tế thị trường đã chứng minh tỷ lệ này thường cao gấp cả chục lần. Đặc biệt, khi Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown đi vào vận hành, những kỷ lục mới sẽ còn được thiết lập vì nhiều ưu thế vượt trội.

Xét về mặt vị trí, Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown là trái tim của “siêu quần thể đô thị biển” 1.200ha, toạ lạc tại cửa ngõ phía Đông Hà Nội - nơi có hạ tầng giao thông hoàn thiện bậc nhất Thủ đô. Ngoài hàng loạt tuyến đường trọng điểm đã đi vào hoạt động như quốc lộ 5A, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thời gian tới, sẽ tiếp tục có thêm hàng loạt dự án nghìn tỉ khác được xây dựng và hoàn thành. Trong đó, đáng chú ý phải kể tới đường vành đai 3,5; vành đai 4 cùng nhiều cây cầu bắc qua sông Hồng tạo ra khả năng siêu kết nối giữa trung tâm Hà Nội với các tỉnh, thành trong vùng kinh tế Bắc bộ, tạo động lực tăng trưởng chung cho cả khu vực.

Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown đắt giá còn bởi chất sống nghỉ dưỡng biển theo phong cách resort 5 sao mà giới nhà giàu mê mẩn. Mang tới đặc quyền này là hệ thống tiện ích đẳng cấp, gồm: Vịnh biển thiên đường Paradise Bay với điểm nhấn là Tổ hợp Hồ bơi nước mặn trong nhà và ngoài trời lên tới 3,05 ha; Công viên nước mini với vịnh trượt nước và đường trượt tốc độ do VinWonders thiết kế; Cụm bể bơi phong cách Olympic quy mô 3.500 m2… Chưa kể, cư dân còn có thêm nhiều lựa chọn khám phá các vùng biển nhiệt đới thực sự ngay tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire kế cận hoặc chỉ sau 3 phút di chuyển tới Vinhomes Ocean Park trên các chuyến xe buýt điện VinBus.

Là một đại đô thị sinh thái đúng nghĩa, Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown cũng có độ phủ xanh vượt trội, với 11 công viên Boutique lấy cảm hứng từ những kiến trúc nổi tiếng khắp 5 châu. Tích hợp trong đó là 11 hồ bơi nghỉ dưỡng đa phong cách, 174 bếp nướng BBQ lãng mạn, riêng tư, 406 máy tập gym đa chức năng, 68 sân tập thể thao đa dạng thúc đẩy cư dân làm quen với lối sống khỏe mạnh mỗi ngày.

Cư dân tương lai của Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown cũng sẽ được đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống nhờ sự hiện diện của 2 trung tâm thương mại Vincom, 2 bệnh viện Vinmec, tòa tháp văn phòng TechnoPark, đại học VinUni cùng hệ thống hơn 40 trường học bao quanh dự án... Chất sống nghỉ dưỡng trong mơ giữa hệ sinh thái các tiện ích, dịch vụ chất lượng quốc tế quy mô lớn nhất từ trước đến nay khiến Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown trở thành niềm khao khát của cả thị trường. Kết hợp với chính sách bán hàng “ưu đãi chồng ưu đãi” của chủ đầu tư, đây sẽ là bảo chứng cho “gà đẻ trứng vàng” mà giới đầu tư đang đổ xô săn lùng.