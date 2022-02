Nhan sắc tuổi 68 của ‘Đông Phương Bất Bại’ Lâm Thanh Hà

Mới đây, Lâm Thanh Hà đăng bức ảnh chân dung trên trang cá nhân, kèm lời chúc năm mới gửi đến người hâm mộ: "Xin chúc mọi người năm con hổ an khang thịnh vượng. Năm Nhâm Dần gặp nhiều may mắn, quan trọng nhất là sức khoẻ dồi dào, gặp nhiều may mắn". Trong ảnh, nữ diễn viên 68 tuổi mặc áo lông đỏ, để tóc ngắn. Gương mặt bà in hằn nhiều dấu vết tuổi tác nhưng điều đó không ảnh hưởng đến vẻ rạng ngời, đằm thắm. Rất nhiều dân mạng để lại bình luận khen ngợi nhan sắc thách thức thời gian của Lâm Thanh Hà. Có người còn thốt lên: "Chị cưới em đi".