Nhan sắc mới nổi của K-Pop có profile hiếm có, IG hơn 45K theo dõi nhưng trống không

Vàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tân binh Gen 5 - Seo Jeongwoo của AHOF đang là cái tên gây sốt khi tiết lộ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trước cả khi debut. Lý do sâu xa này khiến dân mạng thêm thích thú.

Tân binh Seo Jeongwoo của AHOF chính là cái tên đang gây sốt cộng đồng mạng vì sở hữu một profile "độc nhất vô nhị". Trong khi hầu hết idol Gen 5 đều ra mắt ở độ tuổi teen và còn rất lâu mới tới tuổi nhập ngũ ở Hàn Quốc thì Jeongwoo đã khiến mọi người ngỡ ngàng khi anh đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ trước cả khi debut.

Điều gây bất ngờ nhất là nam idol đã nhập ngũ chỉ vì... chán sau khi học xong đại học. Cư dân mạng thích thú với chia sẻ này, khen ngợi anh có trách nhiệm và dù lý do nghe hơi "vô tri" nhưng là định hướng đúng cho tương lai. Đặc biệt, fan của anh sẽ không có cảm giác đau lòng vì thời gian anh tạm biến mất trong suốt sự nghiệp sắp tới.

1762118728-j1.jpg

Jeongwoo tốt nghiệp khoa Truyền thông, nghệ thuật thị giác và quảng cáo của trường Đại học Sangji. Sau khi xuất ngũ, anh còn thử sức với vai trò diễn xuất và xuất hiện trong MV All of my love của O.WHEN. Với 3 tuần huấn luyện với tư cách thực tập sinh, anh đã tham gia chương trình sống còn Universe League và đạt vị trí thứ 7 chung cuộc, chính thức ra mắt với vai trò thành viên của AHOF.

screenshot-2025-11-04-191835.png

Nam idol có sở thích chơi các trò chơi điện tử như Valorant và Genshin Impact, đồng thời là một người yêu mèo và có khả năng chơi sáo. Tân binh này còn thể hiện niềm đam mê nghệ thuật qua việc phác họa các nhân vật, cũng như sở thích sưu tầm móc khóa cổ điển. Đặc biệt, Jeongwoo thường xuyên tham gia các công việc tình nguyện ẩn danh như dọn dẹp nơi trú ẩn động vật.

1762118740-j3.jpg

Seo Jeongwoo sở hữu vẻ ngoài thu hút, visual là sự kết hợp hài hòa giữa nét trẻ trung và tinh nghịch. Anh gây ấn tượng mạnh nhờ ngoại hình rạng rỡ, đặc biệt là đôi mắt sáng.

1762118729-j4.jpg
Nam idol sinh năm 2001 được cộng đồng mạng khen ngợi là có visual sáng bừng.
screenshot-761.png

Jeongwoo có Instagram cá nhân với hơn 45.1K lượt theo dõi nhưng không có bài đăng nào. TikTok cũng tương tự. Tuy nhiên, điều này không lạ vì nam idol đã "dọn dẹp" mạng xã hội từ khi thi Universe League để tránh sự cố từ ảnh quá khứ. Jeongwoo vẫn chăm chỉ cập nhật ở tài khoản nhóm. Anh cùng AHOF vừa trở lại với mini album thứ 2 The Passage với ca khúc chủ đề Pinocchio Hates Lies.

cover-2.jpg
Vàng
#Seo Jeongwoo #AHOF #tân binh Gen 5 #idol thực hiện nghĩa vụ quân sự

