Nhãn hàng BoniGut giúp đỡ cậu bé người Dao bị mất tay

Khi tận mắt chứng kiến những gì em Triệu Đình Hân đang phải chịu đựng, cánh tay phải không còn, toàn thân có chỗ lên da non loang lổ, có chỗ vẫn còn quấn băng trắng toát vì bỏng điện, chúng tôi - đại diện nhãn hàng BoniGut + của công ty Botania không khỏi xót xa và ái ngại cho tương lai cậu bé nghèo khó này.

Nhãn hàng BoniGut + thương cậu bé hiểu chuyện gặp tai nạn kinh hoàng

Biết đến hoàn cảnh của em Triệu Đình Hân (15 tuổi, ở Thôn Lũng Danh, Liêm Thủy, Na Rì, Bắc Kạn) qua báo điện tử Dân Trí, chúng tôi - đại diện nhãn hàng BoniGut + đã nhanh chóng đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia, nơi em đang điều trị.

Cú phóng điện kinh hoàng từ đường dây cao thế đã khiến em dù được điều trị rất tích cực hơn 1 tháng nay nhưng trên người vẫn loang lổ những vết bỏng, có những chỗ đã lên da non nhưng nhiều chỗ vẫn phải quấn băng. Điều đau lòng nhất là cánh tay của em, dù bác sĩ đã tìm mọi cách bảo tồn nhưng vẫn bắt buộc phải phẫu thuật cắt cụt tới gần khớp vai. Cho đến giờ, dịch vàng vẫn chảy thẫm đẫm cả băng gạc.

Trong suốt thời gian con nằm viện, chị Lý Thị Hồng (42 tuổi), mẹ của Hân chưa ngày nào có được giấc ngủ trọn vẹn. Hình ảnh chị ngồi với hai tay bó gối ngủ gục ngay bên giường bệnh của con đã trở nên quen thuộc với đội ngũ bác sĩ, y tá trong bệnh viện.

Với gương mặt hốc hác, tiều tụy, giọng chị Hồng nghẹn lại: “Cũng vì nhà chị nghèo quá nên các con của chị từ nhỏ đã hiểu chuyện. Hôm đó, vì Hân nó được nghỉ nên cháu có xin phép chị ra suối câu cá kiếm thức ăn cho cả nhà. Vậy mà, tai nạn ập đến, lúc chị chạy ra thì thằng bé đã nằm bất tỉnh ở đấy rồi, quần áo cháy xém, vẫn còn đang bốc khói, mặt mũi đen sì”. Nói đến đây, chị Hồng khóc nức nở khiến đại diện nhãn hàng BoniGut + và cả căn phòng như chìm trong một nỗi xót thương cùng cực.

Tương lai mịt mờ khi không có tiền chạy chữa- nhãn hàng BoniGut + lập tức giúp đỡ

Gia đình Hân là người dân tộc Dao ở vùng núi cao. Cả nhà 5 miệng ăn chỉ trông chờ vào mấy sào ngô nương. Cha của Hân có làm thêm công việc vác gỗ thuê, công việc nặng nhọc nhưng công cán thì không được bao nhiêu. Bình thường, dù anh chị đã làm việc quần quật từ sáng đến tối, không dám nghỉ ngày nào nhưng cả nhà vẫn trong cảnh bữa đói, bữa no.

Khi được hỏi về trường hợp của cháu Hân, bác sĩ Đoàn Chí Thanh, khoa Điều trị bỏng trẻ em cho biết: “Cháu Hân bị bỏng nặng do dòng điện cao thế, diện tích bỏng 25% (10%) độ II, III, IV, V, vùng ngực, lưng, tay phải và hai chân. Phần tay phải của cháu do mức độ tổn thương quá nặng nên buộc phải cắt cụt 2/3 cánh tay. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không thể nói trước có giữ được không vì phần mỏm cụt đang bị hoại tử. May mắn là hiện tại, cháu đã qua giai đoạn nguy hiểm. Vậy nhưng, việc điều trị sẽ phải kéo dài và rất phức tạp, vì vậy dự kiến chi phí rất tốn kém. Đội ngũ bác sĩ chúng tôi tha thiết mong các mạnh thường quân sẽ hỗ trợ cháu, để cháu được điều trị và và phục hồi”.

Chị Hồng khóc nấc lên trong sự bất lực: “Chị đã phải vay nóng cả xóm mới được 3 triệu để đưa con đi cấp cứu. Giờ chi phí điều trị quá lớn, vừa điều trị vết thương, vừa phải phục hồi chức năng. Bình thường tiền ăn còn không có, giờ chị không biết nên làm thế nào để cứu con của mình nữa”.

Quá thương xót trước hoàn cảnh của Hân, nhãn hàng BoniGut + đã trao cho gia đình em món quà ý nghĩa. Và qua đây, chúng tôi cũng mong rằng, sẽ có thêm các nhà hảo tâm trên khắp cả nước biết đến, chung tay giúp sức để bé được chữa trị và có một tương lai tươi sáng hơn.

