Nhận định U23 Thái Lan vs U23 Saudi Arabia, 22h30 ngày 19/4: Tranh ngôi nhất nhì

TPO - Nhận định bóng đá U23 Thái Lan vs U23 Saudi Arabia, VCK U23 châu Á 2024 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu hai đội. U23 Thái Lan sẽ có màn so tài tranh ngôi nhất nhì bảng C với U23 Saudi Arabia.

Nhận định trước trận đấu U23 Thái Lan vs U23 Saudi Arabia U23 Thái Lan đã có màn ra quân đẹp như mơ ở VCK U23 châu Á 2024 khi đánh bại đối thủ mạnh U23 Iraq với tỷ số 2-0. Kết quả này giúp "Voi chiến" mở toang cánh cửa đi tiếp, đặc biệt khi U23 Tajikistan cũng thua U23 Saudi Arabia như dự đoán của nhiều người. Trận đấu giữa hai đội vào tối nay vì thế mang tính chất phân định ngôi nhất nhì bảng C, đồng thời quyết định cục diện của bảng đấu. U23 Thái Lan đang chiếm lợi thế, nhưng họ sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn nếu thua đậm U23 Saudi Arabia. Đây là kịch bản mà thầy trò HLV Issara Sritaro cần tránh, bởi lẽ nếu nó xảy ra, U23 Thái Lan sẽ phải quyết đấu với U23 Tajikistan ở trận hạ màn. Không khó đoán U23 Thái Lan sẽ tiếp tục chơi phòng ngự phản công giống như trận đấu với U23 Iraq. Họ sẽ hướng đến kết quả hòa trở lên, và chờ đợi cơ hội để tạo ra một bất ngờ khác tại Qatar. Về lý thuyết, U23 Saudi Arabia mạnh vượt trội ở bảng C, nhưng không phải đội bóng không thể ngăn cản. Nếu phòng ngự tốt như trận đầu tiên, U23 Thái Lan hoàn toàn có cơ sở để hy vọng giành điểm, qua đó đặt một chân vào vòng tứ kết. Thế trận giữa hai đội còn phụ thuộc vào việc U23 Saudi Arabia có xoay vòng cầu thủ hay không. Với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch, HLV Saad Al-Shehri nhiều khả năng sẽ tung ra đội hình mạnh nhất để đánh bại U23 Thái Lan, qua đó giành vé sớm vào tứ kết. Khi đó, U23 Saudi Arabia được quyền toan tính và tung đội hình dự bị ở trận đấu với U23 Iraq. U23 Thái Lan đương nhiên nghĩ đến tình huống này, và điều đó càng thúc đẩy họ quyết tâm hơn. Thực tế, thua U23 Saudi Arabia không phải thảm họa với thầy trò HLV Issara Sritaro, trừ khi họ thua đậm. Nếu không thể cầm hòa U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan vẫn có thể hài lòng với kết quả thua sát nút. Khi đó, họ vẫn có hiệu số bàn thắng thua dương và nắm quyền tự quyết ở lượt trận cuối cùng, bất chấp kết quả trận đấu giữa U23 Iraq và U23 Tajikistan ra sao. Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Thái Lan vs U23 Saudi Arabia Đội hình dự kiến U23 Thái Lan vs U23 Saudi Arabia U23 Thái Lan: Rakyart; Jamnongwat, Kraikruan, Buaphan, Choolthong; Thodsanit, Ratree, Garnier, Suvannaseat, Choti; Keereeleang U23 Saudi Arabia: Abdulrahman Al-Sanbi, Rayane Hamidou, Jehad Thakri, Zakaria Hawsawi, Meshal Al-Sebyani, Ayman Yahya, Ziyad Al-Johani, Ahmed Al-Ghamdi, Saad Al-Nasser, Mohammed Maran, Haitham Asiri Dự đoán tỷ số: U23 Thái Lan 1-2 U23 Saudi Arabia