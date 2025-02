Nhận định SHB Đà Nẵng vs Thể Công Viettel, 18h00 ngày 14/2: Ca khúc khải hoàn

TPO - Nhận định bóng đá SHB Đà Nẵng vs Thể Công Viettel, LPBank V-League 1-2024/25 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau chiến thắng trước Bình Định, Đà Nẵng đang sống dậy hy vọng thoát hiểm nhưng hôm nay, đội bóng này sẽ gặp một vật cản rất lớn là Thể Công Viettel. Liệu có tiếp tục xảy ra một bất ngờ nữa hay Đà Nẵng lại trở về với vị thế thực tại của mình?

Nhận định trước trận đấu SHB Đà Nẵng vs Thể Công Viettel

Trận đấu trước, Đà Nẵng đã bị Bình Định ghi bàn trước nhưng cuối cùng, họ lại ra về với chiến thắng sau màn ngược dòng ấn tượng. Đóng góp vào kết quả ấy chắc chắn có thủ môn Bùi Tiến Dũng khi anh đã nhiều lần từ chối những cơ hội mười mươi từ phía Bình Định.

Chiến thắng này giúp Đà Nẵng rút ngắn khoảng cách với SLNA xuống còn 2 điểm và nhóm an toàn xuống còn 4 điểm. Dù vậy, mọi thứ dường như vẫn khá xa tầm với đội bóng sông Hàn. Trận thắng vừa qua xem ra chỉ mang ý nghĩa khích lệ tinh thần vì lối chơi của họ vẫn chưa chứng kiến nhiều biến chuyển. Tính ổn định trong hệ thống vận hành của Đà Nẵng chưa cao. Có thể nói, họ giành 3 điểm trước Bình Định chủ yếu nhờ những khoảnh khắc quyết định.

Trái ngược lại, Thể Công Viettel đang mang tới một bộ mặt ổn định đáng gờm. Dù đã mất Hoàng Đức nhưng đội bóng này vẫn cho thấy được một lối chơi đầy tích cực. 3 vòng gần nhất họ thắng cả 3, chỉ thua tổng cộng 1 bàn. Tính cả Cúp quốc gia thì CLB này đã thắng 4 trận liên tiếp.

Trong cùng khoảng thời gian, Viettel là đội đạt phong độ tốt nhất, ghi bàn tốt nhất và cũng thủng lưới ít nhất LPBank V-League. Những thống kê ấy thực sự rất thuyết phục, cho thấy đội bóng này hội tụ đủ yếu tố để đua vô địch mùa giải năm nay.

Phong độ, lịch sử đối đầu SHB Đà Nẵng vs Thể Công Viettel

Nhìn những gì Viettel đã trình diễn trước HAGL, người hâm mộ càng thấy được sự áp đảo của họ so với nhóm các đội bóng có tiềm lực khiêm tốn. Ở hiệp 1, Viettel dồn ép HAGL khiến đối thủ gần như không thể phản kháng. 2 bàn thắng với họ dường như vẫn là ít ỏi so với số cơ hội đã tạo ra. Sau khi đã dẫn bàn với khoảng cách an toàn, một vài cá nhân của Viettel có dấu hiệu chủ quan và họ đã mắc sai sót dẫn tới bàn gỡ 1-2 của đội bóng phố núi.

Đó là bàn thua đến từ sai lầm cá nhân nên nó không phản ánh đúng nhất lối chơi của đội bóng áo lính ở trận đấu này.

Ngoài ra, Viettel cũng có thói quen "bắt nạt" SHB Đà Nẵng. 6 năm vừa qua họ không thua trận nào trước CLB sông Hàn, giành 4 thắng lợi và chỉ 2 lần bị chia điểm. Thậm chí 3 lần gặp gỡ gần nhất, Viettel không bị Đà Nẵng chọc thủng lưới lần nào.

Viettel đang sở hữu hàng phòng ngự tốt bậc nhất giải với chỉ 8 bàn thua từ đầu chiến dịch. Trong khi đó Đà Nẵng lại sở hữu hàng công tệ nhất với chỉ 7 lần phá lưới đối thủ. Đây tiếp tục là một thống kê nữa mang tới những tín hiệu không vui dành cho đội bóng sông Hàn và nếu không có “động đất” xảy ra trên sân Tam Kỳ, nhiều khả năng chiến thắng sẽ tiếp tục thuộc về Viettel.

Đội hình dự kiến SHB Đà Nẵng vs Thể Công Viettel SHB Đà Nẵng: Tiến Dũng, Cassio Scheid, Duy Cương, Đức Anh, Công Nhật, Đình Duy, Anh Tuấn, Văn Long, Minh Tuấn, Emerson Souza, Thiago Henrique. Thể Công: Văn Phong, Thanh Bình, Văn Đức, Minh Tùng, Đức Chiến, Amarildo, Tuấn Tài, Văn Khang, Tiến Anh, Wesley, Pedro. Dự đoán tỷ số: SHB Đà Nẵng 0-1 Thể Công Viettel FPT Play - Đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2024/25, tại https://fptplay.vn