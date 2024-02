Nhận định PSG vs Real Sociedad, 03h00 ngày 15/02: 'Công viên các hoàng tử' mở hội

TPO - Nhận định bóng đá PSG vs Real Sociedad, vòng 1/8 Champions League. Cập nhật phong độ, lịch sử đối đầu, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến của hai đội. PSG đón tiếp Real Sociedad trên sân nhà trong trận đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League. Phong độ của hai đội là trái ngược khi đội chủ nhà đang thi đấu vào phom còn đại diện từ Tây Ban Nha thì khá bất ổn.

Nhận định trước trận đấu PSG vs Real Sociedad

PSG tiếp đón Real Sociedad trên sân ‘Công viên của các hoàng tử’ trong trận đấu thuộc khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League. Đội chủ nhà đang có phong độ cao và tràn đầy tự tin để giữ 3 điểm ở lại Pháp.

Hiện tại, PSG đang đứng đầu Ligue 1 với 50 điểm sau 21 trận đấu và có khoảng cách khá an toàn so với đội đứng thứ 2 là Nice. Chính vì thế, thầy trò HLV Luis Enrique sẽ có thể tập trung toàn lực vào đấu trường Châu Âu mà không bị phân tâm quá nhiều trong cuộc đua tranh chức vô địch tại Pháp. PSG tuy không còn sở hữu hai ngôi sao lớn là Messi và Neymar nhưng sức mạnh của họ so với phần còn lại tại Pháp vẫn là rất chênh lệch. Ngôi sao Mbappe vẫn đang thể hiện được bản lĩnh của mình khi dẫn dắt hàng công của PSG. Với 20 bàn thắng ghi được, hiện ngôi sao người Pháp đang đứng đầu danh sách vua phá lưới của giải.

Phía bên kia, Real Sociedad đang đứng ở vị trí thứ 7 tại La Liga và tích cực cạnh tranh vé tham dự đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, phong độ của họ lại khá bất ổn khi chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất tính trên mọi đấu trường.

Đây sẽ là lần đầu tiên đụng độ giữa hai đội và tất nhiên PSG là đội được đánh giá cao hơn so với đối thủ về khả năng giành chiến thắng. Đội chủ nhà chỉ mới nhận 1 thất bại duy nhất tính trên mọi đấu trường khi thi đấu trên sân nhà mùa này. Trong khi đó, Real Sociedad cũng có thành tích thi đấu sân khách không tồi với chỉ 3 trận thua trong 21 lần làm khách.

Khả năng cao HLV Enrique sẽ có sự phục vụ trở lại của tiền đạo chủ lực Kylian Mbappe sau khi bình phục chấn thương. Bên cạnh đó, các cái tên như Donnarumma, Hakimi, Marquinhos và Emery cũng sẵn sàng ra sân trong đội hình xuất phát.

Phong độ, lịch sử đối đầu PSG vs Real Sociedad

Đội hình dự kiến PSG vs Real Sociedad PSG: Donnarumma; Hakimi, Danilo, Marquinhos, Hernandez; Urgate, Zaire-Emery; Dembele, Asensio, Kolo Muani; Mbappe Real Sociedad: Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Galan; Merino, Zubimendi, Mendez; Kubo, Sadiq, Barrenetxea Dự đoán tỷ số: PSG 3-1 Real Sociedad