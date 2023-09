Nhận định Olympic Thái Lan vs Olympic Hàn Quốc, 18h30 ngày 21/9: Quá khó cho người Thái

TPO - Nhận định bóng đá Olympic Thái Lan vs Olympic Hàn Quốc, Bảng E Asiad 19 lúc 18h30 ngày 21/9 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thái Lan đã may mắn khi giật lại 1 điểm ở trận mở màn gặp Bahrain, nhưng họ khó có thể may thêm lần nữa trước Hàn Quốc, nhà đương kim vô địch đã khởi động chiến dịch bảo vệ tấm huy chương Vàng bằng trận đại thắng 9-0 trước Kuwait.