Nhận định MU vs Brighton, 22h00 ngày 24/5: Quỷ đỏ hạ màn tưng bừng

TPO - Nhận định bóng đá Brighton vs Manchester United, vòng hạ màn Ngoại hạng Anh - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận cầu tại sân Amex mang hai mảng màu đối lập: một Manchester United thong dong chào đón tân thuyền trưởng, và một Brighton đang nỗ lực chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho tấm vé dự cúp châu Âu.

Nhận định trước trận Brighton vs Manchester United

MU thoải mái hành quân đến sân của Brighton, bởi họ đã sớm an bài vị trí thứ ba chung cuộc. Bầu không khí tại Old Trafford lúc này càng thêm rộn rã khi ban lãnh đạo vừa trao cho Michael Carrick bản hợp đồng dài hạn đến mùa hè năm 2028. Kể từ ngày tiếp quản chiếc ghế nóng vào tháng Giêng, chiến lược gia 44 tuổi thổi luồng sinh khí mới, dẫn dắt đội bóng giành 11 chiến thắng sau 16 trận tại Premier League. Dù kết quả trận hạ màn không ảnh hưởng đến thứ hạng, các cầu thủ áo đỏ chắc chắn vẫn khát khao cống hiến một màn trình diễn đẹp mắt để tri ân người thầy của mình.

Trên sân, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào những bước chạy của Bruno Fernandes. Nhạc trưởng người Bồ Đào Nha đã sở hữu 20 pha kiến tạo, cân bằng kỷ lục của hai huyền thoại Kevin De Bruyne và Thierry Henry. Anh chỉ cần thêm một lần "dọn cỗ" thành công để độc chiếm kỷ lục kiến tạo vô tiền khoáng hậu trong một mùa giải Premier League.

Trái ngược với sự thảnh thơi của đội khách, Brighton lại đang đứng trước 90 phút định mệnh. Đoàn quân của HLV Fabian Hurzeler hiện tạm giữ vị trí thứ 7 - vừa vặn cho một suất dự vòng bảng Europa League.

Thế nhưng, áp lực bủa vây họ từ mọi phía. "Mòng biển" chỉ nhỉnh hơn Chelsea (thứ 8) và Brentford (thứ 9) với khoảng cách mong manh 1 điểm. Brighton nhìn lên phía trên bảng xếp hạng và cũng sẽ đặt tham vọng lên vị trí thứ 6 của Bournemouth, khi chỉ kém 3 điểm. Vị trí thứ 6 vẫn có thể mở ra cánh cửa dự Champions League, nếu Aston Villa rơi xuống thứ 5. Nỗ lực trong cả mùa giải của Brighton sẽ đánh cược vào trận đấu này.

Phong độ, lịch sử đối đầu Brighton vs Manchester United

Ở chặng nước rút quan trọng nhất, bước chân của Brighton lại có phần chệch choạc. Thất bại 0-1 trước Leeds United vừa qua đã đánh dấu trận thua thứ hai của họ trong 3 vòng đấu gần nhất.

Dù vậy, đội chủ sân Amex có thể sự tự tin khi nhìn lại lịch sử đối đầu với MU. Brighton thực sự sắm vai "khắc tinh" của MU khi gieo sầu cho Quỷ đỏ tới 7 lần trong 10 cuộc chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, nổi bật là chiến thắng 2-1 tại vòng 3 FA Cup hồi đầu năm nay.

Với, MU, họ sẽ gác lại thành tích quá khứ không tốt trước Brighton, nhìn vào hiện tại với phong độ ổn định đáng nể. Đội bóng thành Manchester đang sở hữu thành tích sân khách tốt thứ tư giải đấu, mang về 26 điểm sau 18 chuyến hành quân và chỉ vỏn vẹn 4 lần trắng tay. Phong độ chung của Quỷ đỏ cũng đang lên cao khi họ bỏ túi 4 chiến thắng trong 5 vòng đấu gần nhất, rực rỡ nhất là màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục 3-2 trước Nottingham Forest trên sân nhà.

Thông tin lực lượng Brighton vs Manchester United

Đội chủ nhà gặp đôi chút thử thách khi hàng loạt cái tên như Stefanos Tzimas (đầu gối), Kaoru Mitoma (đùi) và Adam Webster (đầu gối) đành lỡ hẹn vì chấn thương. Khả năng ra sân của Mats Wieffer cũng đặt trong tình trạng bỏ ngỏ. HLV Hurzeler nhiều khả năng sẽ tiếp tục tin tưởng bộ khung vừa ra sân trước Leeds, nơi tiền đạo kỳ cựu Danny Welbeck dẫn dắt hàng công để đối đầu chính đội bóng cũ. Đặc biệt, tiền vệ Carlos Baleba có thể sẽ chơi những phút cuối cùng trong màu áo Brighton trước khi gia nhập bến đỗ mới.

Bên phía đội khách, trung vệ Matthijs de Ligt đã dính chấn thương dài hạn. Tiền đạo Benjamin Sesko khả năng cao tiếp tục ngồi ngoài để hồi phục chấn thương ống chân. Vì Casemiro đã nói lời chia tay Quỷ đỏ từ tuần trước, Mason Mount đứng trước cơ hội lý tưởng để ra sân và chứng tỏ giá trị nơi trung tuyến. HLV Carrick dự kiến vẫn tung ra đội hình giàu sức chiến đấu, trao cơ hội cho Harry Maguire thể hiện mình sau nỗi buồn lỡ hẹn với tuyển Anh. Thậm chí, tài năng trẻ Shea Lacey cũng có cơ hội hít thở bầu không khí Premier League trong ngày hạ màn mùa giải.

