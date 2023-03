Nhận định Leicester vs Chelsea, 22h00 ngày 11/3: Thừa thắng xông lên

TPO - Nhận định bóng đá Leicester vs Chelsea vòng 27 Premier League 2022/23 lúc 22h00 ngày 11/3 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Chelsea đã trở lại hay chưa vẫn còn phải chờ, nhưng 2 chiến thắng liên tiếp khiến áp lực bủa vây giảm đi đáng kể, đồng thời khí thế tăng cao có thể giúp họ có thêm 3 điểm nữa ở King Power.

Nhận định trước trận đấu Leicester vs Chelsea

Vào thời điểm khó khăn nhất, tưởng chừng chạm đáy, Chelsea bỗng vùng lên mạnh mẽ. Đánh bại Leeds, họ tiếp tục chơi thăng hoa đến khó tin với chiến thắng 2-0 trước Dortmund, đội toàn thắng trong năm 2023, để lọt vào tứ kết Champions League. Đó là cú hích tuyệt vời để thầy trò HLV Graham Potter tiếp tục hành trình xoay chuyển mùa giải. Nhiệm vụ quan trọng nhất dĩ nhiên là cải thiện vị trí thứ 10 trên BXH Premier League.

Khoảng cách 11 điểm so với tốp 4 là khá lớn, nhưng vẫn còn 13 vòng nữa để cố gắng (chưa kể đội đứng thứ 4 Tottenham chơi nhiều hơn 1 trận). Cơ hội vẫn còn nhiều, và điều quan trọng nhất với Chelsea là một phong độ nhất quán. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10/2022 họ thắng 2 trận liên tiếp ở mọi đấu trường, và có thể tăng thành 3 trước đối thủ Leicester lại sa vào khủng hoảng.

Lần đầu tiên kể từ tháng 9/2022, The Foxes thua 4 trận liền ở các mặt trận. Cơ hội trụ hạng vừa le lói thì sau trận thua trước đội cuối bảng Southampton, khoảng cách với nhóm cầm đèn đỏ chỉ là 2 điểm. Tệ hơn, đội quân của Brendan Rodger đột nhiên giống Chelsea cách đây ít lâu. Họ đang quên mất cách ghi bàn, thậm chí không có nổi một cú sút trúng đích bất kỳ ở 2 trận Premier League gần nhất. Những tiếng kêu gọi sa thải Rodgers ngày một nhiều, và nó có thể lên đỉnh điểm sau cuộc tiếp đón Chelsea.

Phong độ, lịch sử đối đầu Leicester vs Chelsea

Có một điều kỳ lạ ở hàng công Leicester. Có những giai đoạn họ chơi rất thăng hoa tại Premier League (ghi 10 bàn/5 trận hồi tháng 21/10-12/11/2022, ghi 10 bàn/3 trận từ 21/1-11/2/2023), nhưng lại có thời kì tệ đến mức không ai nhận ra (ghi 1 bàn/4 trận từ 26/12/2022-14/1/2023, không ghi bàn ở 3 trận gần nhất). Rất ít khả năng The Foxes sẽ tạo ra thay đổi tích cực ở trận đấu với Chelsea, đội giữ sạch lưới 2 trận và chỉ nhận 4 bàn thua ở 7 trận Premier League đã qua.

Ở lần tiếp đón The Blues mới nhất, Leicester đã thua 0-3. Chelsea cũng chỉ thua 2 trong số 10 lần hành quân gần đây tới sân của Leicester ở Premier League (thắng 6, hòa 2). Nếu đánh bại The Foxes đêm nay, The Blues sẽ có 2 chiến thắng liên tiếp ở King Power, điều chưa từng xảy ra kể từ sau mùa 2016/17. Đội quân của Potter hẳn cũng đang mong muốn cải thiện thành tích tệ hại ở Premier League: 8 trận liền không thắng trên sân khách.

Một chi tiết rất đáng chú ý khác: trong 6 trận sân nhà (tại mặt trận chính Premier League) trở lại đây Leicester đều phải nhận bàn thua (tổng cộng 9 bàn) và không thể chọc thủng lưới đối phương 4 trận.

Thông tin lực lượng Leicester vs Chelsea

James Maddison đã trở lại trong trận đấu với Southampton và có ít lý do ngồi ngoài đêm nay. Trong khi đó, Kelechi Iheanacho có thể là lựa chọn số một trên hàng công bất chấp số lần phung phí cơ hội. Youri Tielemans, Victor Kristiansen, James Justin và Ryan Bertrand đều vẫn đang chấn thương, Jonny Evans và Harvey Barnes cơ hội ra sân còn bỏ ngỏ.

Bên phía Chelsea, Reece James sẽ vắng mặt vì bị ốm, Mason Mount, Thiago Silva, Pierre-Emerick Aubameyang và Cesar Azpilicueta cũng sẽ vắng mặt, đồng thời khả năng ra sân của Raheem Sterling và N'Golo Kante là chưa chắc chắn.

Đội hình dự kiến Leicester vs Chelsea Leicester (4-4-2): Ward; Pereira, Souttar, Faes, Castagne; Tete, Ndidi, Dewsbury-Hall, Maddison; Daka, Iheanacho Chelsea (3-4-3): Kepa; Badiashile, Koulibaly, Fofana; Loftus-Cheek, Kovacic, Fernandez, Chilwell; Mudryk, Havertz, Felix

Dự đoán tỷ số Leicester 0-1 Chelsea