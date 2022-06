Nhận định, dự đoán U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản, 20h00 ngày 12/6: Bản lĩnh nhà vô địch

Nhật Bản và Hàn Quốc là hai nền bóng đá hàng đầu châu Á. Cuộc so tài giữa hai nền bóng đá này ở bất kỳ cấp đội tuyển nào cũng đều hấp dẫn người xem. U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản sẽ gặp nhau trong trận tứ kết giải U23 châu Á vào lúc 20h00 ngày 12/6.

U23 Hàn Quốc đang là đương kim vô địch giải đấu. Họ kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng D với 2 chiến thắng trước Thái Lan, Malaysia và trận hòa với U23 Việt Nam. Dù không ghi được nhiều bàn thắng trong trận gặp Thái Lan và Việt Nam nhưng U23 Hàn Quốc vẫn thể hiện khả năng dồn ép và kiểm soát thế trận tốt. Cái thiếu lớn nhất của họ chính là khả năng kết thúc tình huống.

U23 Hàn Quốc chơi tấn công tổng lực với sơ đồ 4-1-4-1 hoặc chuyển nhanh sang 4-3-4. Chìa khóa trên mặt trận tấn công của họ là bộ đôi cầu thủ Hong Hyun Seok và đặc biệt là Lee Kang In. Ngôi sao Lee Kang In đã thi đấu rất hay trong hai chiến thắng của Hàn Quốc ở vòng bảng và tiếp tục là niềm hy vọng số 1 của đội bóng này ở vòng loại trực tiếp.

Trong khi đó, U23 Nhật Bản mang đến giải đấu đội hình nhiều cầu thủ ở lứa tuổi U21. Nhưng với những gì họ đã thể hiện ở vòng bảng trước những đối thủ cứng cựa, Nhật Bản vẫn là ứng cử viên vô địch. U23 Nhật Bản chơi sơ đồ 4-2-3-1 với cầu thủ quan trọng nhất là tiền về phòng ngự Joel Chima. Đây là lối chơi cân bằng được giữa tấn công và phòng ngự. Tuy nhiên, các hậu vệ của họ cần phải cẩn thận không để bị dính thẻ đỏ như các trận đấu vòng bảng.

Nhìn chung, U23 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn cả về kinh nghiệm lẫn trình độ. U23 Nhật Bản cần có đấu pháp hợp lý để mong lật đổ nhà đương kim vô địch. Bất kỳ sai lầm nào của cầu thủ hai đội đều có thể phải trả giá trong trận đấu rất chặt chẽ này. Đội bản lĩnh và tận dụng cơ hội tốt hơn đều có khả năng giành chiến thắng và sẽ là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Trong 5 lần đụng độ gần đây nhất ở cấp độ U23 cả hai đều có kết quả thắng thua, tuy nhiên Hàn Quốc nhỉnh hơn với 3 chiến thắng, trong khi Nhật chỉ thắng 2 trận.

Dự đoán tỷ số U23 Hàn Quốc 2-1 U23 Nhật Bản

Đội hình dự kiến

U23 Hàn Quốc: Goh Dong Min, Park Jae Hwain, Hong Hyun Seok, Lee Sang Min, Hyeok Kyu Kwon, Choi Jun, Eom Ji Sung, Lee Kang In, Go Jae Hyeon, Jeong Sang Bin, Park Jeong In.

U23 Nhật Bản: Zion Suzuki, Kato, Anrie Chase, Kaito, Takashi, Joel Chima, Matsuoka, Saito, Yuito Suzuki, Yamada, Hosoya.