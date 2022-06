Nhận định, dự đoán U23 Hàn Quốc vs U23 Malaysia, 20h ngày 2/6: Đại diện Đông Nam Á gặp khó

TPO - Vào lúc 20h ngày 2/6, U23 Malaysia sẽ có trận ra quân gặp U23 Hàn Quốc tại bảng C VCK U23 châu Á. Đây được xem là thử thách ngàn cân với đội bóng Đông Nam Á vì Hàn Quốc đang là đương kim vô địch giải đấu.

U23 Hàn Quốc đang là đương kim vô địch giải U23 châu Á với thành tích toàn thắng cả 6 trận và chỉ để thủng lưới 3 lần. Họ cũng là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay với sức mạnh đội hình đã được kiểm chứng ở vòng loại hồi cuối năm ngoái.

So với thế hệ vô địch 2 năm trước, lứa cầu thủ Hàn Quốc hiện tại vẫn có nhiều tài năng ấn tượng như Lee Kang In (cầu thủ trưởng thành tại Valencia), Oh Se Hun (đang thi đấu cho gã khổng lồ Shimizu S-Pulse tại Nhật Bản) hay Um Won Sang (tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc). Cũng giống như các đội tuyển Hàn Quốc khác, đội U23 nước này có lối chơi bóng mạnh mẽ, đầy tốc độ nhưng cũng không kém phần ngẫu hứng với những cầu thủ có kỹ thuật tốt.

Trong khi đó, U23 Malaysia vẫn đang trong quá trình cọ xát để hoàn thiện hơn. Thất bại ở SEA Games 31 giúp cho những người làm bóng đá ở quốc gia này nhìn nhận thực tế hơn về trình độ hiện tại của U23 Malaysia.

Do đó, lãnh đạo bóng đá Malaysia không đặt bất kỳ mục tiêu nào tại VCK U23 châu Á. Dẫu vậy, các thành viên U23 Malaysia vẫn quyết tâm vượt qua vòng bảng. Họ sẽ cố gắng hạn chế bàn thua trước Hàn Quốc và cạnh tranh với hai đội bóng Đông Nam Á còn lại là Thái Lan và Việt Nam

Trong lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội tại vòng bảng môn bóng đá nam Asian Games 2018, bóng đá Malaysia đã bất ngờ đánh bại đội Olympic Hàn Quốc có sự góp mặt của ngôi sao Son Heung Min với chiến thắng 2-1. Tuy nhiên, đó là một trận thua có tính toán của Hàn Quốc để thuận lợi hơn trên con đường giành HCV á vận hội.

U23 Malaysia không có nhiều cơ sở giành thắng lợi trước sức mạnh vượt trội hiện tại của Hàn Quốc. Nhưng với tâm lý thoải mái, người hâm mộ hy vọng đại diện Đông Nam Á sẽ có trận đấu hay và thu nhiều kinh nghiệm cho chặng đường sắp tới.

Dự đoán tỉ số U23 Hàn Quốc 3-0 U23 Malaysia

Đội hình dự kiến U23 Hàn Quốc: Goh Dong Min, Kim Ju Sung, Kim Tae Hwan, Lee Sang Min, Choi Jun, Lee Kang In, Jeong Sang Bin, Hong Hyun Seok, Eom Ji Sung, Goh Young Jun, Oh Se Hun. U23 Malaysia: Azri Ghani, Quentin Cheng, Muhammad Azrin Afiq, Harith Haiqal, Azam Azmi, Mukhairi Ajmal, Nik Akif, Luqman Hakim Shamsudin, Hairiey Hakim, Zikri Khalili, Danial Asri.