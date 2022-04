Nhận định, dự đoán Real Madrid vs Espanyol, 21h15 ngày 30/4: Lấy đà cho Champions League

TPO - Có hai mục tiêu dành cho Real Madrid ở trận đấu thuộc vòng 34 La Liga tối nay, đó là vô địch sớm và giữ sức cho đại chiến ở bán kết lượt về Champions League vào giữa tuần sau. Với vị thế vượt trội Espanyol, có thể tin rằng Real sẽ hoàn thành cả hai mục tiêu này.

Đêm nay, Real sẽ đăng quang nếu giành tối thiểu một trận hoà trước Espanyol. Đây là mục tiêu dễ dàng. Song thực ra, chuyện họ vô địch lúc này không còn quá quan trọng nữa khi họ đang có tới 14 điểm hơn đội nhì bảng Sevilla.

Điều quan trọng nhất với Real lúc này là đại chiến với Man City. Tâm trí họ đang để dành cho trận bán kết Champions League lượt về sau đây 5 ngày ở Bernabeu.

Trong trận lượt đi giữa tuần qua, Real Madrid đã tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với Man City. Nhờ sự xuất sắc của Benzema và Vinicius, Kền kền trắng đã có kết quả không tệ khi thua 3-4, qua đó nuôi hy vọng giành chiến thắng nhiều hơn 1 bàn tại lượt về và có suất dự chung kết lần đầu sau 3 năm.

Nhưng vì lực lượng mỏng, lại phải trải qua 90 phút trầy trật tại Etihad, có thể tin Real sẽ giữ sức cho các trụ cột khi tiếp Espanyol tối nay. Đó sẽ là Modric, Benzema... Đây là những mắt xích không thể thiếu với Real. Có họ, Real có hy vọng chiến thắng. Không họ, đặc biệt là Benzema, hy vọng của Real có lẽ không còn nhiều.

Vì vậy, Real có thể tung ra đội hình nhiều cầu thủ dự bị vào tối nay. Nhưng ngay cả có như vậy thì họ vẫn vượt trội Espanyol. Vài năm qua, tương quan giữa hai đội bóng "thân thiết" này luôn rất chênh lệch. Với tư tưởng "hỗ trợ" tối đa cho Real Madrid vượt mặt gã hàng xóm khó chịu Barca nên Espanyol thường rất dễ thua khi hành quân đến Bernabeu, nếu không muốn nói là dâng điểm.

Kể từ 2013 đến nay, trải qua 8 lần làm khách của Real, Espanyol không có nổi điểm nào, nhận tổng cộng 20 bàn thua và ghi vẻn vẹn... 1 bàn. Năm nay, khi đã đứng trong nhóm an toàn, đội bóng xứ Catalan càng không còn động lực khi đến Bernabeu.

Tư tưởng an vị của đội bóng này đã được thể hiện rõ từ đầu năm 2022. Họ trải qua 7 trận ở La Liga mà không có nổi chiến thắng nào, với tổng cộng 2 hoà và 5 thua. Với cách biệt 9 điểm so với nhóm rớt hạng trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng, có thể nói Espanyol đã an tâm trụ hạng.

Trong tâm thế đó, Real càng dễ giành 3 điểm dù không tung ra lực lượng mạnh nhất. Thực tế, ngoài việc để Benzema và Modric nghỉ ngơi, họ cũng mất Alaba do chấn thương. Bale, Diaz, Nacho, Hazard không thể ra sân còn Militao và Nacho dính án treo giò.

Real không có đến nửa đội hình chính thức trước Espanyol tối nay. Nhưng trước đối thủ yếu bóng vía sân khách như thế, đây sẽ là cơ hội cho dàn cầu thủ dự bị như Isco, Vazquez, Asensio... thể hiện.

Cần phải đặc biệt để ý đến cái duyên của Asensio khi anh ghi 7 bàn qua 9 trận sân nhà gần nhất. Chính anh cũng ghi bàn duy nhất giúp Real hạ Espanyol 1-0 vào năm 2018. Với quyết tâm thể hiện của Isco, Ceballos... với cái duyên của Asensio, có thể tin Real sẽ giành 3 điểm để chính thức vô địch La Liga sớm đến 4 vòng, qua đó an tâm dồn toàn lực cho Champions League.

Dự đoán: Real Madrid 2-1 Espanyol

Đội hình dự kiến

Real Madrid: Courtois; Lucas Vazquez, Vallejo, Casemiro, Marcelo; Ceballos, Camavinga, Isco; Asensio, Vinicius, Rodrygo.

Espanyol: Diego Lopez; Aleix Vidal, Calero, Cabrera, Pedrosa; Herrera, Morlanes; Vilhena, Darder, Puado; De Tomas.