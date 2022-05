Nhận định, dự đoán nữ Việt Nam vs nữ Myanmar, 19h00 ngày 18/5: Tin vào chủ nhà!

ĐT nữ Việt Nam đã thi đấu rất xuất sắc để giành vé vào bán kết SEA Games 31. Thầy trò HLV Mai Đức Chung lội ngược dòng trước nữ Philippines ở lượt trận đầu tiên và đánh bại nữ Campuchia với tỷ số 7-0.

ĐT nữ Việt Nam vẫn thể hiện lối chơi bóng ngắn nhuần nhuyễn, sẵn sàng chơi phòng ngự phản công khi cần thiết. Tuyết Dung, Thùy Trang đóng góp nhiều trên mặt trận tấn công, trong khi Chương Thị Kiều hay Bích Thùy vẫn là chốt chặn vững chắc phía sau.

Đoàn quân HLV Mai Đức Chung dẫn đầu bảng A với 2 trận thắng, ghi được 9 bàn và chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn từ tình huống không chiến có phần may mắn của Philippines. Đây là thành quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng tại Hàn Quốc và tâm thế tôn trọng, không có dấu hiệu chủ quan trước đối thủ.

Trong khi đó, nữ Myanmar chỉ giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu trước Singapore ở loạt trận cuối bảng B vào buộc phải gặp chủ nhà Việt Nam ngay ở bán kết. Myanmar không cho thấy sự sắc sảo trong tấn công, bên cạnh đó ĐT nữ Việt Nam luôn bất bại (13 thắng 1 hoà) mỗi khi đối đầu ĐT nữ Myanmar trong suốt 10 năm qua. Tuy nhiên, nữ Myanmar luôn là đối thủ khó chịu với lối chơi giàu thể lực và rất quyết tâm tạo bất ngờ lớn. Họ cầm chân Thái Lan ở vòng bảng và nhiều khả năng sẽ tiếp tục chơi phòng ngự chủ động để đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu.

Lợi thế của ĐT nữ Việt Nam là chúng ta chỉ phải thi đấu 2 trận ở vòng bảng do Indonesia rút lui. Ngoài ra, các trụ cột của HLV Mai Đức Chung được nghỉ ngơi hơn nửa hiệp đấu trận gặp Campuchia. Chúng ta cũng sở hữu đội hình có chiều sâu lực lượng, sẵn sàng điều chỉnh chiến thuật phù hợp cho từng giai đoạn trận đấu. Sự cổ vũ của người hâm mộ Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả cũng sẽ tiếp thêm động lực cho các cô gái Việt Nam để giành vé vào chung kết. Chỉ cần thi đấu đúng sức, ĐT nữ Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng trong 90 phút.

Dự đoán tỉ số ĐT nữ Việt Nam 3-1 ĐT nữ Myanmar

Thông tin lực lượng và đội hình dự kiến

- ĐT nữ Việt Nam: Có lực lượng mạnh nhất, nhiều khả năng sẽ thi đấu đội hình 3-5-2.

- ĐT nữ Myanmar: Đội tuyển này đang khá thành công với sơ đồ 4-4-2, các chân sút như Khin Malar Tun, Tun Win Theingi, Myat Noe Khin là những mũi tấn công mà Việt Nam không thể xem thường.

Đội hình dự kiến

Việt Nam (3-5-2): Kim Thanh; Thu Thương - Chương Thị Kiều - Hoàng Thị Loan; Trần Thị Thu - Dương Thị Vân - Bích Thùy - Tuyết Dung - Thùy Trang; Huỳnh Như - Hải Yến.

Myanmar (4-4-2): May Zin New; Aye Aye Moe - Chit Chit - Khin Than Wai - Phyu Phyu Win; July Kyaw - Tun Win Theing - Khin Malar Tun - Naw Htet Htet Wai; Thin Thin Yu - Myat Noe Khin.