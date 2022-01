Nhận định, dự đoán Nottingham Forest vs Arsenal 00h10 ngày 10/1: 'Pháo thủ' thị uy

TPO - Arsenal sẽ trở lại vòng 3 FA Cup với chuyến làm khách trên sân City Ground của chủ nhà Nottingham Forest vào lúc 00h10 ngày 10/1.

Nottingham Forest đã đánh bại Cardiff 1-0 ở vòng 3 FA Cup mùa giải năm ngoái bằng bàn thắng duy nhất được ghi vào phút thứ 3 của trận đấu nhờ công của Lyle Taylor. Tuy nhiên, họ đã phải nhận thất bại cay đắng 0-5 trước Swansea City ở vòng đấu sau đó và đang tìm kiếm thành tích tốt hơn ở mùa giải hiện tại.

Dẫu vậy, lịch sử đang không ủng hộ đội bóng này lắm khi đã có đến 6 trên 10 lần tham dự gần nhất, Nottingham Forest bị loại khỏi FA Cup ở vòng đấu này. Đặc biệt khi đối thủ của họ đang là đội bóng có phong độ cực cao như Arsenal.

Các Pháo thủ cũng có hành trình tương tự đội chủ nhà ở FA Cup mùa vừa rồi. Họ giành chiến thắng 2-0 trước Newcastle ở vòng 3 mùa giải năm ngoái và sau đó bị loại khỏi giải bởi Southampton sau đó. Tuy nhiên, Arsenal đang là đội bóng giàu thành tích nhất FA Cup với 14 lần vô địch giải đấu này. Và người hâm mộ câu lạc bộ cũng đang chờ đợi để rước chiếc cúp này về sân Emirates một lần nữa.

Điều này là hoàn toàn có thể xảy ra khi Arsenal đang thi đấu cực kỳ ấn tượng. Dù ở trận đấu gần nhất để thua trước Man City và chấm dứt chuỗi 5 trận thắng liên tiếp nhưng những gì các Pháo thủ thể hiện là rất đáng khen. Họ sẽ có cơ hội để tiếp tục thể hiện điều đó trong trận đấu tới đây với Nottingham Forest.

Thành tích đối đầu Nottingham Forest vs Arsenal

Trước trận đấu này, cả hai đội đã gặp nhau chính xác 100 lần trong lịch sử. Đội chủ nhà Nottingham Forest là đội có phần lép vế hơn khi chỉ giành 27 chiến thắng trong số đó và thất bại đến 51 lần. Lần gần nhất hai đội gặp nhau, Arsenal đã đánh bại Nottingham Forest với tỷ số 5-0 trên sân nhà Emirates của mình.

Tuy nhiên, trước đó không lâu, Nottingham cũng đã có chiến thắng 4-2 trước đối thủ trong trận đấu cũng thuộc khuôn khổ FA Cup.

Thông tin lực lượng

Đội chủ nhà đang chịu khá nhiều sự tổn thất do chấn thương trước trận đấu này. Các cầu thủ quan trọng như Loic Mbe Soh, Joe Lolley hay Max Lowe sẽ không thể thi đấu trong trận đấu tới. Ngoài ra, Mohamed Drager cũng sẽ vắng mặt với lý do trở về Tunisia làm nhiệm vụ quốc gia tại chiến dịch CAN 2021.

Phía bên kia, Arsenal sẽ có cho mình đội hình ổn định. Trừ các trường hợp phải trả cầu thủ về làm nhiệm vụ quốc gia như Mohamed Elneny, Nicolas Pepe hay Aubameyang.

Dự đoán kết quả: Nottingham Forest 1-2 Arsenal

Đội hình dự kiến Nottingham Forest XI (4-2-3-1): Ethan Horvath; Djed Spence, Steve Cook, Joe Worrall, Jack Colback; James Garner, Cafu; Joao Carvalho, Philip Zinckernagel, Xande Silva; Keinan Davis Arsenal XI (4-2-3-1): Bernd Leno; Cedric Soares, Ben White, Rob Holding, Nuno Tavares; Albert Sambi Lokonga, Granit Xhaka; Emile Smith Rowe, Charlie Patino, Gabriel Martinelli; Eddie Nketiah