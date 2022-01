Nhận định, dự đoán Lyon vs PSG, 02h45 ngày 10/1: Chờ đẳng cấp ngôi sao

TPO - Cả Lyon lẫn PSG đều chịu tổn thất nặng nề về lực lượng trong thời gian này. Nhưng với khác biệt có thể đến từ những ngôi sao như Icardi hay Mbappe, có thể tin rằng đội bóng thành Paris vẫn sẽ biết cách giành chiến thắng.

PSG bất bại 17/18 chuyến làm khách gần nhất tại Ligue 1 với thành tích 13 thắng, 4 hòa và chỉ nhận 1 thất bại. Trận thua duy nhất là thất bại 0-2 trên sân Roazhon của Rennes vào ngày 3/10/2021. Kể từ đó đến nay đã hơn 3 tháng, đội bóng này đã liên tiếp vượt qua các vật cản, bất kể Messi thăng hoa hay mờ nhạt, bất kể lối chơi của họ có nhuần nhuyễn hay rời rạc.

Chính phẩm chất ngôi sao của những Di Maria, Mbappe... đã đem đến khác biệt. Chưa ai cảm thấy ấn tượng về lối chơi của tập thể đầy sao của PSG, nhưng rõ ràng đẳng cấp của những cầu thủ hàng đầu thế giới trong đội hình đội bóng này là không thể phủ nhận. Vì rất nhiều lần, những ngôi sao này đã cứu nguy cho PSG.

Đơn cử như ở trận thắng chính Lyon ở lượt đi, khi bị dẫn bàn và Messi hầu như "tắt điện" thì Neymar đã đem về quả phạt đền và chính anh thực hiện thành công. Rồi tới phút bù giờ cuối cùng, Mbappe đột phá bên cánh trái dũng mãnh để tạo điều kiện cho Icardi ấn định tỷ số 2-1 đầy gay cấn.

Hay trận hoà Lorient ở vòng gần nhất tại Ligue 1. Đến phút bù giờ, lại là Icardi ghi bàn gỡ hoà cho PSG. Kịch bản tương tự xảy ra khi PSG bị Lens cầm chân. Lần này, người ghi bàn trong thời gian đá bù là Wijnaldum.

Nhờ vậy, PSG vẫn đang bất bại 10 trận gần nhất ở Ligue 1. Đó là một thách thức cực lớn dành cho Lyon, ngay cả khi họ có điểm tựa sân nhà. Trên thực tế, Lyon thua tới 4, chỉ thắng 2 ở 6 lần đón tiếp PSG gần nhất. Nếu tính cả sân nhà lẫn sân khách, thì họ hoàn toàn lép vế trước đội bóng thủ đô (Lyon chỉ thắng vỏn vẹn 4 trận, hòa 3, còn thua tới 15 lần trong 22 cuộc đối đầu gần nhất với PSG).

Thậm chí nếu chỉ tính 7 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội, Lyon lại càng lép vế hơn khi chỉ thắng 1, hòa 1 và thua tới 5 trận. Và trong cả 5 thất bại nói trên, có tới 4 lần Mãnh sư bị thủng lưới trước. Nhìn chung thì mọi thống kê đều không ủng hộ Lyon ở lần tái ngộ đêm nay.

PSG không chơi hay hơn đối thủ, nhưng họ lại được sở hữu Kylian Mbappe. Và thế là đủ để PSG có chiến thắng. Từ đầu mùa, anh đã ghi tới 18 bàn thắng trên mọi mặt trận, gấp 3 Lionel Messi và 6 lần Neymar. Có thể nói, Mbappe mới là hy vọng số một của PSG trong thời gian này. 4 trận gần nhất, anh ghi tới 9 bàn thắng. Một phong độ hủy diệt với bất cứ hàng thủ nào.

Mà hôm nay, hàng thủ Lyon lại vắng các hậu vệ quan trọng là Henrique, Jason Denayer, Leo Dubois. Do vậy, nó khó đứng vững trước hiểm hoạ mang tên Mbappe. Tuyến giữa của họ cũng thiếu đi sự sáng tạo cần thiết khi vắng Luca Paqueta và Mendes do nhiễm COVID-19. Hàng công của CLB này sẽ mất Islam Slimani, Karl Toko Ekambi, Tinotenda Kadewere khi tất cả đều về làm nhiệm vụ ĐTQG tại CAN 2021.

Thực ra, PSG cũng mất không dưới 10 người vì chấn thương và COVID-19. Tiêu biểu như Draxler, Donnarumma, Danilo, Di Maria, trong khi Messi cũng nghỉ trận này và Hakimi thì dự CAN. Chưa kể Neymar cũng đang phải trị thương. Như vậy, họ vắng đi hơn nửa đội hình chính. Nhưng hãy tin rằng trước một Lyon tan hoang, lại yếu bóng vía trước PSG, Mbappe sẽ cùng các đồng đội giành chiến thắng.

Dự đoán Lyon 1-3 PSG

Đội hình dự kiến Lyon: Lopes, Lukeba, Boateng, Da Silva, Gusto, Guimaraes, Caqueret, Emerson, Shaqiri, Aouar, Dembele PSG: Navas, Bernat, Kimpembe, Marquinhos, Dagba, Verratti, Paredes, Herrera, Wijnaldum, Mbappe, Icardi.