Nhận định, dự đoán Lille vs Chelsea 3h00 ngày 17/3: Vừa đủ để đi tiếp

TPO - Đương kim vô địch châu Âu Chelsea sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương của mình bằng chuyến làm khách đến sân của Lille vào lúc 3h00 ngày 17/3 trong khuôn khổ trận lượt về vòng 1/8 Champions League.

Ở trận lượt đi, Chelsea đã khẳng định được đẳng cấp của mình khi giành chiến thắng 2-0 trước đội khách Lille. Không có thế trận quá áp đảo, thậm chí Chelsea đã có phần lép vế hơn đội khách ở khâu tấn công, thế nhưng The Blues vẫn giành được trọn 3 điểm và nắm trong tay cơ hội đi tiếp rất lớn.

Trước nhiều trở ngại do các lệnh trừng phạt đối với ông chủ Abramovich, Chelsea vẫn đang là đội bóng thi đấu tốt hơn ở trên sân so với đối thủ và sẽ hoàn toàn không có lý do gì để họ phải dừng lại ở đấu trường Champions League.

Phong độ của thầy trò HLV Thomas Tuchel trong thời gian gần đây là rất tốt. Kể từ thất bại trước Liverpool ở chung kết Cúp Liên đoàn Anh, Chelsea đã có được 4 trận thắng liên tiếp. Với phong độ này, đại diện đến từ Anh hoàn toàn có khả năng tiếp tục giành một kết quả khả quan trước đối thủ Lille.

Phía bên kia, các cầu thủ Lille vẫn sẽ nuôi hi vọng khi được chứng kiến những màn lội ngược dòng trên sân nhà của các cặp bán kết khác. Ở Champions League, bất ngờ là điều có thể xảy ra ở bất kỳ cặp đấu nào. Trong bối cảnh mà Chelsea thi đấu không quá xuất sắc khi làm khách ở đấu trường châu Âu, sân Pierre Mauroy sẽ là điểm tựa vững chắc cho Lille.

Thành tích đối đầu

Cả hai chỉ mới có tổng cộng 3 trận đấu trong lịch sử thi đấu giữa hai đội, nếu tính cả trận đấu lượt đi. Lần gặp nhau trước đó của họ cũng là trong trận đấu thuộc khuôn khổ UCL vào mùa 2019. Ở lần gặp nhau đó, Chelsea đã giành chiến thắng cả hai lượt trận đi và về, với cùng tỉ số 2-1. Đây sẽ là lợi thế lớn giúp cho các cầu thủ The Blues tự tin hơn khi phải làm khách trên đất Pháp.

Thông tin lực lượng

Đội khách Chelsea vẫn đang bỏ ngõ khả năng ra sân của Mason Mount, Azpillicueta và Hudson-Odoi. Các cầu thủ này đều gặp chấn thương nhẹ trước trận đấu vào đêm nay. Và với màn thể hiện tốt của cặp đôi Alonso và Pulisic ở trận đấu trước, đây có thể là lựa chọn cho HLV Tuchel trên hàng công.

Phía đội chủ nhà, Lille chào đón sự trở lại sau chấn thương của Benjamin Andre cho trận lượt về đúng lúc Renato Sanches gặp phải chấn thương. Ardre sẽ trở lại án ngữ tuyến giữa của Lille cùng với Xeka bên cạnh.

Dự đoán kết quả: Lille 1-1 Chelsea

Đội hình dự kiến Lille: Jardim; Celik, Fonte, Botman, Djalo; Bamba, Andre, Xeka, Gudmundsson; David, Yilmaz Chelsea: Mendy; Silva, Christensen, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Kovacic, Alonso; Ziyech, Havertz, Pulisic