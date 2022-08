Nhận định, dự đoán Crystal Palace vs Arsenal, 02h00 ngày 6/8: Gian nan chờ Arsenal

TPO - Ngoại hạng Anh mùa giải mới sẽ khai màn vào đêm nay bằng cuộc chiến thành London giữa Crystal Palace và Arsenal. Một hành trình được dự đoán rất khó khăn với Arsenal, bắt đầu bằng thử thách rất gian nan tại Selhurst Park.

Arsenal thi đấu rất tốt ở giai đoạn chuẩn bị. Nhưng khi bước vào mùa giải, khi các đối thủ thi đấu với quyết tâm cao thật sự, mọi thứ sẽ không còn thuận lợi với họ nữa. Đó là lý do có thể tin Arsenal khó bỏ túi 3 điểm trong chuyến làm khách ở vòng 1 Ngoại hạng Anh trước Crystal Palace.

Crystal Palace dưới thời HLV Patrick Vieira đang trở nên rắn rỏi. Họ cho thấy mình không ngán bất cứ đối thủ nào. Mùa giải vừa qua, Crystal Palace đã thắng MU, Tottenham, cầm hòa Man City, vùi dập Everton và đỉnh cao là thắng lợi 3-0 trước chính Arsenal hôm 5/4.

Trận thắng đó đến trong giai đoạn Arsenal đang thăng hoa tột đỉnh với chuỗi 4 thắng lợi liên tiếp để đánh chiếm tốp 4. Nhưng rồi họ đã ngã ngựa trước lối đá khoa học, hiệu quả của Crystal Palace. Thảm bại 0-3 này cũng kéo theo những hệ lụy khó lường, đỉnh điểm là việc Arsenal hụt hơi ở cuộc đua Champions League.

Do vậy, nhắc đến Crystal Palace, các fan Arsenal có lý do để lo lắng, đặc biệt khi phải làm khách tại Selhurst Park. Đây là vùng đất an toàn của Crystal Palace. Minh chứng là trong năm 2022, họ mới thua 2 trận tại sân nhà.

Không tính loạt trận giao hữu vừa qua, Crystal Palace đã thắng 6, hòa 3, thua 2 tại Selhurst Park trong năm 2022. Trái ngược hoàn toàn, Pháo thủ thường thi đấu như mơ ngủ mỗi khi làm khách.

6 chuyến xa nhà gần nhất, họ trắng tay tới 4, bắt đầu bằng chính trận thua 0-3 tại Selhurst Park. Tại sân bóng này, Arsenal mới thắng 1, còn lại thua 1 và hòa 2 trong 4 chuyến viếng thăm gần nhất.

Do vậy, có thể tin rằng một chuyến đi chẳng lành đang chờ đợi Arsenal, ngay cả khi họ đã bổ sung 2 nhân tố nổi bật là Gabriel Jesus và Zinchenko. Vấn đề với Arsenal chưa bao giờ là chất lượng cầu thủ, mà nằm ở tâm lý thi đấu. Dàn cầu thủ trẻ của CLB này có thể thăng hoa trong một ngày đẹp trời, nhưng hoàn toàn có thể lao dốc nếu đánh mất sự tự tin.

Jesus và Zinchenko, hai cầu thủ còn khá trẻ, có lẽ vẫn là chưa đủ để giúp Arsenal trở nên già dơ, cứng cáp hơn. Chưa kể một khó khăn nữa là nhiều thiếu vắng nơi hàng thủ. Họ khó sử dụng Fabio Vieira, Kieran Tierney và Takehiro Tomiyasu ở trận này khi 3 cầu thủ trên đã bỏ lỡ các trận giao hữu gần đây.

Trong bối cảnh đó, Ben White nhiều khả năng sẽ tiếp tục đá hậu vệ phải, vị trí vốn không phải sở trường của trung vệ này. Emile Smith Rowe bị căng cơ háng và cũng chưa hẹn ngày trở lại.

Thực ra, Crystal Palace cũng có những lo lắng của riêng mình. Họ chỉ còn Guaita là thủ thành chất lượng do Sam Johnstone và Jack Butland đều dính chấn thương. Ở phía trên, James McArthur và Michael Olise vắng mặt vì bị đau ở háng và mắt cá chân.

Nhưng như đã nói, Crystal Palace có điểm tựa sân nhà, nơi họ hoàn toàn có thể chơi với hơn 100% khả năng và quyết tâm. Do vậy, đội bóng này đủ tự tin để nghĩ về ít nhất 1 điểm trước Arsenal.

Dự đoán: Crystal Palace 1-1 Arsenal Đội hình dự kiến Crystal Palace: Guaita, Clyne, Eze, Mitchell, Kouyate, Milivojevic, Rak-Sakyi, Guehi, Andersen, Zaha, Mateta. Arsenal: Ramsdale, White, Partey, Xhaka, Saliba, Zinchenko, Gabriel, Saka, Odegaard, Martinelli, Gabriel Jesus.