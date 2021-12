Nhận định, dự đoán Chelsea vs Brighton, 02h30 ngày 30/12: Chờ ‘bom tấn’ toả sáng

TPO - Romelu Lukaku đã toả sáng đúng lúc giúp Chelsea đánh bại Aston Villa. Trong trận đấu với Brighton đêm nay, Chelsea sẽ tiếp tục phải chờ đợi vào tiền đạo 98 triệu bảng người Bỉ để giành trọn 3 điểm.

Thông tin trước trận đấu

Chelsea đang khủng hoảng phong độ và tụt lại phía sau trong cuộc đua vô địch với Man City. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel chỉ thắng 3 trong 7 vòng gần nhất tại Ngoại hạng Anh, hoà 3 và thua 1. Kết quả này khiến họ đánh rơi tổng cộng 9 điểm, trong khi Man City toàn thắng trong cùng giai đoạn. Chính vì vậy, từ chỗ dẫn đầu bảng và hơn City 3 điểm, Chelsea đã bị đối thủ bỏ xa 6 điểm ở thời điểm này.

Hồi đầu mùa, Chelsea bay cao nhờ phong độ khó tin của hàng phòng ngự. Trong khi thủ môn Mendy liên tục cứu thua xuất thần, các hậu vệ của The Blues thay nhau ghi bàn… thay tiền đạo. Hiện tại, Chelsea vẫn là đội có nhiều hậu vệ ghi bàn nhất (6 người) tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào hàng thủ cũng là lý do khiến Chelsea trả giá đắt. Khi Mendy bắt đầu mắc sai lầm và các hậu vệ ngừng lập công, The Blues không có giải pháp để giành chiến thắng.

Sự trở lại của Romelu Lukaku vì thế rất quan trọng với Chelsea. Cho dù thường xuyên phải ngồi dự bị trong thời gian qua, nhưng tiền đạo người Bỉ đã dần dần tạo ra sự khác biệt cho đội bóng. Ở trận trước, anh góp công trực tiếp giúp The Blues thắng ngược Aston Villa sau khi vào sân từ ghế dự bị. Sau khi ghi bàn giúp Chelsea dẫn trước 2-1, Lukaku là người mang về quả phạt đền ở cuối trận để Jorginho ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách.

Ở trận đấu đêm nay, Chelsea hứa hẹn có 90 phút khó khăn khác khi phải tiếp đón Brighton. Chỉ đứng giữa bảng xếp hạng, nhưng Brighton sở hữu lối chơi rất khó chịu và có hàng thủ vững chắc, đặc biệt trên sân khách. Trong 8 trận sân khách từ đầu mùa, Brighton chỉ thủng lưới 8 bàn và thua duy nhất 1 trận. Chính vì vậy, không dễ cho Chelsea khuất phục đối thủ này. Họ sẽ cần Lukaku có phong độ cao nhất để giành chiến thắng.

Đội hình dự kiến Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Ziyech, Mount; Lukaku Brighton: Sanchez; Lamptey, Webster, Burn, Cucurella; Bissouma, Lallana, Mwepu; Mac Allister; Welbeck, Maupay Dự đoán tỷ số: Chelsea 2-0 Brighton