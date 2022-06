Nhận định, Costa Rica vs New Zealand, 01h00 ngày 15/06: Khó có bất ngờ!

TPO - New Zealand sẽ đối đầu với Costa Rica trong trận play-off Liên lục địa để cạnh tranh tấm vé cuối cùng dự World Cup 2022. Đại diện châu Đại Dương không được đánh giá cao về cả lực lượng và kinh nghiệm trước trận đấu quan trọng này.

Rạng sáng nay, Australia đã đánh bại Peru trong trận play-off Liên lục địa giữa châu Á và Nam Mỹ để giành vé đến World Cup 2022. Rạng sáng mai, đến lượt New Zealand đọ sức với Costa Rica để cạnh tranh suất cuối cùng đến Qatar vào lúc 01h00 ngày 15/06.

New Zealand là đội bóng hàng đầu khu vực châu Đại Dương sau khi Australia quyết định gia nhập LĐBĐ châu Á (AFC) vào năm 2005. Tuy nhiên, đội bóng này đều phải tham dự trận play-off Liên lục địa để có vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Từ đó đến nay, New Zealand mới một lần giành chiến thắng ở trận play-off World Cup 2010 khi chỉ phải đối đầu với đại diện châu Á là Bahrain. Ở hai kỳ World Cup gần đây nhất, New Zealand đều thất bại trước Mexico năm 2014 và Peru 2018.

Như vậy, New Zealand là đội bóng ít kinh nghiệm ở vòng play-off nếu so với Costa Rica, đội bóng đứng thứ 4 tại vòng loại khu vực Concacaf. Costa Rica đã từng 5 lần dự World Cup trong lịch sử và phải đá play-off vì kém Mỹ chỉ số phụ. Trình độ bóng đá ở khu vực Concacaf nói chung vẫn được vượt trội hơn.

Bên cạnh đó, New Zealand cũng không có nhiều cái tên thi đấu ở châu Âu. Họ sẽ phải trông chờ vào tiền đạo Chris Wood (Newcastle), đội trưởng Winston Reid (từng khoác áo West Ham nhưng giờ đang thất nghiệp) hay Liberato Cacace (Empoli). Phong độ của New Zealand cũng không tốt với kết quả hòa Oman và thua Peru trong các trận giao hữu gần đây.

Trong khi đó, Costa Rica vẫn còn những cái tên từng dự hai VCK World Cup liên tiếp (2014 và 2018) như thủ môn Keylor Navas (PSG, trước đó là Real Madrid); Oscar Duarte (Levante), Joel Campbell (từng khoác áo Arsenal), Bryan Oviedo (từng thi đấu cho Everton) hay đội trưởng Bryan Ruiz (có vài năm khoác áo Fulham).

New Zealand rõ ràng có ít lợi thế trước Costa Rica. Tuy nhiên, việc trận play-off diễn ra 1 lượt duy nhất trên sân trung lập ở Qatar thay vì đá lượt đi lượt về sẽ là cơ hội cho New Zealand. Trong một trận đấu cụ thể, nếu đội bóng châu Đại Dương lựa chọn lối chơi phù hợp để kéo đối thủ vào loạt luân lưu may rủi thì biết đâu bất ngờ có thể xảy ra.

Dự đoán tỉ số Costa Rica 2-0 New Zealand

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN Costa Rica vs New Zealand Costa Rica (4-2-3-1): Navas; Oviedo, Keysher Fuller, Calvo, Carlos Martínez; Gerson Torres, Tejeda; Galo, Aguilera, Venegas; Joel Campbell. New Zealand (3-1-4-2): Oliver Sail; Tuiloma, Winston Reid, Tommy Smith; Joe Bell; Barbarouses, Cacace, Payne, Garbett; Greive, Chris Wood.