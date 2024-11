Nhận định Công an Hà Nội vs Đà Nẵng, 19h15 ngày 3/11: Bỏ túi 3 điểm

TPO - Nhận định bóng đá Công an Hà Nội vs Đà Nẵng, LPBank V-League 1 mùa giải 2024/25 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Công an Hà Nội (CAHN) đang bùng nổ trên nhóm đầu. Trước một Đà Nẵng kém hơn về mọi mặt, họ sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ túi 3 điểm.