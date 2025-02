Nhận định Công an Hà Nội vs Borneo, 19h30 ngày 6/2: Không khoan nhượng

TPO - Nhận định bóng đá Công an Hà Nội vs Borneo, vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á lúc 19h30 ngày 6/2. Cập nhật thông tin lực lượng, phong độ hai đội trước trận đấu. CLB Công an Hà Nội quyết tâm đạt thành tích toàn thắng cho dù đã sớm giành vé vào bán kết.