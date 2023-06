Nhận định chung kết EUCL Fiorentina vs West Ham, 02h00 ngày 8/6: Người Anh lại ôm hận?

TPO - Nhận định bóng đá Fiorentina vs West Ham, chung kết C3 châu Âu (Europa Conference League) lúc 02h00 ngày 8/6 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Siêu máy tính và các chuyên gia đều đánh giá Fiorentina cao hơn West Ham ở trận này.

Nhận định trước trận đấu Fiorentina vs West Ham

Cách đây 2 năm, tuyển Italia đã đánh bại tuyển Anh ngay tại Wembley để giành chức vô địch EURO. Giờ đây, bóng đá Italia và bóng đá Anh sẽ đối đầu với nhau trong 2 trận chung kết cúp châu Âu liên tiếp. Ở Cúp C3 đêm nay, Fiorentina gặp West Ham tại sân Fortuna Arena (CH Séc). Đến cuối tuần, Inter Milan sẽ đụng độ Man City ở chung kết C1.

Trái ngược với Cúp C1, đại diện Italia được đánh giá cao hơn ở chung kết C3. Theo tính toán của siêu máy tính Opta, Fiorentina có đến 47,6% giành chiến thắng trong vòng 90 phút chính thức trước West Ham.

Ở trận này, cả hai đội đều quyết thắng bằng mọi giá để giành danh hiệu, đồng thời đoạt vé dự Europa League mùa sau. Tại giải quốc nội, họ đều không lọt vào nhóm có suất dự cúp Châu Âu. West Ham thậm chí từng phải đua trụ hạng ở Ngoại hạng Anh để dồn sức cúp C3.

Đây là trận chung kết cúp châu Âu đầu tiên của West Ham kể từ thất bại trước Anderlech ở Cup Winners' Cup 1975/76. Trong khi đó, Fiorentina cũng phải chờ đợi từ năm 1990 đến nay để vào chung kết một giải đấu lớn ở lục địa già.

Xét theo phong độ, Fiorentina đang nhỉnh hơn. The Viola đã ghi 36 bàn sau 14 trận ở Europa Conference League mùa này (2,6 bàn mỗi trận), nhiều hơn ít nhất 5 bàn so với bất kỳ đội nào khác ở các giải đấu châu Âu, vượt xa thành tích 31 bàn sau 12 trận của Man City ở Champions League. Họ cũng là đội thực hiện nhiều cú sút nhất (261) và sút trúng đích nhiều nhất (94) so với bất kỳ đội nào ở các giải đấu châu Âu mùa này.

Dù vậy, West Ham cũng có thể tạo ra bất ngờ với một số ngôi sao nổi trội như Rice, Paqueta. Đội bóng của David Moyes nổi tiếng với khả năng phản công nhanh, và Fiorentina có nguy cơ ôm hận nếu không phung phí cơ hội.

Phong độ, lịch sử đối đầu Fiorentina vs West Ham

Fiorentina và West Ham từng gặp nhau 2 lần trong quá khứ, đều ở giải đấu có tuổi thọ ngắn ngủi là Cúp Liên đoàn Anh-Ý vào năm 1975. Đây là giải đấu giữa các đội vô địch Cúp Liên đoàn Anh hoặc FA Cup với đội vô địch Coppa Italia. Fiorentina đã giành chiến thắng trong cả 2 trận này.

Thông tin lực lượng Fiorentina vs West Ham

Fiorentina có lực lượng gần như mạnh nhất. Thủ môn dự bị Salvatore Sirigu vắng mặt vì chấn thương, nhưng tiền đạo Nicolas Gonzalez sẵn sàng ra sân.

Ở hướng ngược lại, West Ham chỉ mất duy nhất tiền đạo Gianluca Scamacca, người vừa phẫu thuật đầu gối. Dù vậy, ngôi sao người Italia từ lâu không còn quan trọng với HLV David Moyes.

Đội hình dự kiến Fiorentina vs West Ham Fiorentina: Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Ikone; Cabral West Ham: Areola; Kehrer, Aguerd, Zouma, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Paqueta, Benrahma; Antonio Dự đoán tỷ số: Fiorentina 2-1 West Ham