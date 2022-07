Nhận định bóng đá SLNA vs Hải Phòng, 18h00 ngày 23/7: Tái chiếm ngôi đầu bảng?

TPO - Trận đấu tâm điểm của vòng 9 V-League là cuộc so tài giữa SLNA và Hải Phòng trên sân Vinh. Kết quả của trận đại chiến này sẽ ảnh hưởng đến vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng giải đấu hàng đầu Việt Nam.

Sau 2 chiến thắng liên tiếp, SLNA bất ngờ để thua SHB Đà Nẵng ở vòng 8 V-League. Việc đánh rơi 3 điểm khiến SLNA đánh mất vị trí dẫn đầu và rơi xuống vị trí thứ 4. Tuy nhiên, khoảng cách với đội dẫn đầu Hải Phòng chỉ là 1 điểm nên một chiến thắng trước đội bóng đất Cảng sẽ giúp đội chủ sân Vinh lấy lại ngôi đầu.

Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng của SLNA không thể ra sân trong thất bại trước SHB Đà Nẵng. Đây có thể là nguyên nhân khiến đội bóng xứ Nghệ không giữ được vững chắc trong phòng ngự. 'Người gác đền' này sẽ trở lại để tiếp tục là chốt chặn tin cậy trước các chân sút Hải Phòng.

Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Huy Hoàng vẫn có trong tay những cầu thủ chất lượng như Quế Ngọc Hải, Hoàng Văn Khánh, Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức cùng bộ đôi tiền đạo ngoại Oseni và Olaha. Được thi đấu trên sân Vinh cũng là nguồn động lực rất lớn cho đội bóng áo vàng.

Về phần mình, Hải Phòng đã đánh bại Bình Định một cách thuyết phục với tỉ số 3-1 trên sân nhà Lạch Tray. Chiến thắng ở vòng 8 này đã giúp đội bóng đất Cảng chiếm ngôi đầu của SLNA. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm phải chịu tổn thất nghiêm trọng khi tiền đạo số 1 Rimario lĩnh thẻ vàng thứ 3 ở vòng đấu trước và bị treo giò trong chuyến làm khách đến sân Vinh.

Rimario đã ghi 8 bàn, đóng góp vào 2/3 tổng số pha lập công của đội bóng đất Cảng. Nhiều khả năng, Mpande sẽ được đưa từ hàng thủ lên hàng công. Sự vắng mặt của Rimario cũng sẽ giúp cho hàng thủ SLNA dễ thở hơn rất nhiều.

Xét về thành tích đối đầu, SLNA thắng 3, hoà 3 và thua 4 trước Hải Phòng trong 10 trận gần đây nhất. 3 trận gần nhất ở sân Vinh, SLNA toàn thắng mà không thủng lưới lần nào. Trong khi 2 trận gần nhất thi đấu ở sân khách, Hải Phòng lại thua. SLNA đang có nhiều lợi thế về phong độ và sân nhà để hi vọng giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng.

Vì tính chất quan trọng của trận đấu, đặc biệt sau sự cố CĐV Hải Phòng 'phun mưa' vào mặt trọng tài, an ninh trên sân Vinh sẽ được thắt chặt. Theo thông báo của CLB Hải Phòng, có 200 khán giả đăng ký vào sân Vinh để cổ vũ cho đội nhà. Ban tổ chức sân Vinh bố trí riêng tại cổng A5 và phát vé miễn phí cho cổ động viên vào sân.

Lực lượng an ninh sẽ có cả nam và nữ để kiểm soát chặt từng người, dụng cụ cổ vũ, đồ thiết yếu khi vào cổng. Công an TP.Vinh sẽ bố trí lực lượng khoảng 150 - 170 người cho các vị trí trong, ngoài sân, các điểm chốt giao thông tại các cửa ngõ vào sân, an ninh trên khán đài. Đặc biệt là khu vực của CĐV Hải Phòng.

Dự đoán tỉ số SLNA 2-1 Hải Phòng

Đội hình dự kiến SLNA vs Hải Phòng SLNA: Văn Hoàng, Bá Sang, Văn Khánh, Ngọc Hải, Xuân Tiến, Sỹ Hoàng, Xuân Mạnh, Văn Đức, Văn Cường, Oseni, Michael Olaha. Hải Phòng: Đình Triệu, Thái Bình, Duy Khánh, Tiến Dụng, Trung Hiếu, Martin Lò, Hải Huy, Moses, Ngọc Quang, Việt Hưng, Mpande.