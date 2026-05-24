Nhận định Becamex TPHCM vs SLNA, 18h00 ngày 24/5: Tránh xa ‘vùng đỏ’

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá Becamex TPHCM vs SLNA, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Khi mùa giải bước vào giai đoạn 3 vòng đấu cuối cùng, cả Becamex TPHCM lẫn SLNA đều hiểu rằng họ phải giành 3 điểm để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Bất cứ một kết quả nào ngoài chiến thắng có thể khiến một trong hai đội tiếp tục phải run rẩy.

Nhận định trước trận đấu Becamex TPHCM vs SLNA

Bầu không khí ở nhóm cuối bảng đang trở nên nóng bỏng và nghẹt thở hơn bao giờ hết. Cuộc chiến trốn chạy lưỡi hái tử thần sẽ chứng kiến một trận cầu mang tính chất sống giữa Becamex TPHCM và Sông Lam Nghệ An (SLNA). Trước vòng 24, SLNA tạm xếp thứ 10 với 24 điểm, còn Becamex TPHCM đứng thứ 12 với 21 điểm.

Khoảng cách 3 điểm này buộc hai CLB phải có những toan tính vô cùng cẩn trọng. Lúc này, Becamex TPHCM chỉ còn hơn vị trí đá play-off trụ hạng vỏn vẹn 1 điểm. Ở thế dựa chân tường, đội bóng đất Thủ buộc phải giành chiến thắng nếu không muốn mất quyền tự quyết khi giải đấu chỉ còn hai vòng ngắn ngủi.

Lối chơi của Becamex TPHCM phụ thuộc lớn vào khả năng càn lướt của ngoại binh Oduenyi, kết hợp sự đột biến từ các nội binh như Vĩ Hào hay Việt Cường trong các pha phản công nhanh. Tuyến giữa của họ khá ổn định nhưng nỗi lo lớn nhất của đội chủ nhà nằm ở hệ thống phòng ngự lỏng lẻo.

Trận thua 2-4 trước Hải Phòng ở vòng trước đã phơi bày khoảng trống chết người nơi bộ đôi trung vệ Milos và Thành Kiên. Trước đó nữa, chính Thành Kiên đã đá phản khiến đội nhà thua Hà Nội FC.

Phong độ, lịch sử đối đầu Becamex TPHCM vs SLNA

SLNA lại sở hữu lợi thế tâm lý lớn hơn nhờ khoảng cách điểm số tốt hơn. Thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn chỉ cần một trận hòa ngay trên sân khách là đã có thể bỏ túi đến 90% tấm vé ở lại với giải đấu cao nhất quốc nội.

Lý do là bởi ở vòng đấu cuối, đội bóng xứ Nghệ sẽ được trở về chảo lửa Vinh để đón tiếp đối thủ trực tiếp đang hụt hơi là PVF-CAND. Kiếm tối thiểu 1 điểm tại Bình Dương là mục tiêu hoàn toàn thực tế đối trước khi họ “xử đẹp” đối thủ PVF-CAND trên sân nhà.

Tuy nhiên, phong độ của SLNA lại đang ở mức báo động với chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Tâm lý non nớt của dàn cầu thủ trẻ đang bị thử thách dữ dội khi liên tục để thua ngược cay đắng trước Công an TPHCM (1-3) và Ninh Bình (1-2) dù đều dẫn bàn trước. Sự thiếu tập trung ở thời điểm quyết định chính là cơn đau đầu khiến HLV Văn Sỹ Sơn cần sớm tìm lời giải cho đội nhà.

Hành quân đến đất Thủ, SLNA nhiều khả năng sẽ chơi phòng ngự lùi sâu, kỷ luật nhằm hoàn thành mục tiêu chia điểm. Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng giằng co và thận trọng từ cả hai phía ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bước ngoặt có thể chỉ xuất hiện trong hiệp hai, khi thể lực suy giảm và sự bùng nổ của các ngôi sao lên tiếng. Với điểm tựa sân nhà cùng quyết tâm cao độ, Becamex TPHCM được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm nhưng sẽ không hề dễ dàng.

Đội hình dự kiến Becamex TPHCM vs SLNA

Becamex TPHCM: Minh Toàn, Hoàng Hưng, Milos, Thành Kiên, Trung Hiếu, Thành Nhân, Văn Anh, Hồng Quân, Thanh Hậu, Vĩ Hào, Oduenyi.

SLNA: Văn Bình, Văn Huy, Nguyên Hoàng, Olaha, Xuân Bình, Văn Bách, Dale Moore, Thanh Đức, Quang Vinh, Nam Hải, Fortes.

Dự đoán tỷ số: Becamex TPHCM 1-0 SLNA

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

