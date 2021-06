Nhận dạng COVID-19 thông qua tiếng ho

TPO - Chương trình "Triệu bữa cơm" năm 2021 trong giai đoạn đầu sẽ trao tận tay 240.000 suất thực phẩm cho 16.000 người có hoàn cảnh khó khăn như người cao tuổi, lao động tự do, công nhân mất việc làm, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19.

TPO - 35 hộ dân ở bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện biên giới Quan Hóa (Thanh Hóa) bị ảnh hưởng do mưa lũ, đang được đoàn viên thanh niên cùng lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển đến nơi ở mới.