Nhân chứng cứu hơn 40 người bơi sông chạy trốn: Mình cứu dân mình trước

Không cứu kịp chúng tôi rất buồn

Nhà sát bờ sông Bình Di, đối diện với casino Rich Word, anh Lê Bình Hổ (42 tuổi, ngụ thị trấn Long Bình) cho biết, ngoài 28 người được anh cứu khi bơi qua sông về Việt Nam vào ngày 18/8 thì trước đó, anh còn cứu khoảng 30 người khác cũng trốn chạy về quê hương.

“Sáng đó, tôi nghe có tiếng động lớn và tiếng la hét ở casino đối diện bên kia sông. Ra xem thì thấy nhiều người từ trên bờ nhảy xuống sông bơi về phía bờ Việt Nam. Thấy vậy, tôi liền chạy vỏ lãi ra để vớt họ”, anh Hổ nói.

Cũng theo anh Hổ, thời điểm đó, phía bờ Campuchia có rất nhiều bảo vệ mặc đồ đen, tay cầm gậy, thanh sắt, đá… chỉ và nói gì đó rất lớn về phía bờ sông Việt Nam.

“Có cặp vợ chồng không biết bơi nên không dám bơi ra nhưng thấy tụi bảo vệ casino chạy tới, tôi liền la lên họ mới liều mạng lao ra vỏ lãi, tôi vớt lên và nổ máy đưa về”, anh Hổ kể.

Cũng tham gia cứu người trong sáng 18/8, anh Ngô Văn Sẹn (42 tuổi, ngụ cùng địa phương) cho biết, lúc đang nằm trên bè nuôi cá của mình để xem ti vi cùng anh Mai Văn Hùng (36 tuổi) thì nghe kêu “cứu, cứu”. Anh liền nhìn qua bên bờ phía casino thì thấy mấy chục người nhảy xuống sông bơi về nên 2 anh vội lấy vỏ lãi ra tiếp ứng.

Anh Sẹn cho hay: “Lúc đó nước chảy rất xiết, do thời điểm này nước đang đổ về. Mình nghe kêu cứu thì mình cứu thôi, chứ không biết họ từ chỗ nào bơi ra. Khi tụi tôi tới thì thấy có người bơi vào gần tới bờ Việt Nam, nhiều người bị đuối sức hoặc không biết bơi thì chới với giữa sông chỉ còn giơ cánh tay lên thôi. Thời điểm đó, họ không còn sức để bám nữa, muốn chìm rồi, tụi tôi chạy cái vỏ lãi nhỏ ra nên mỗi lần chỉ chở được 2 - 3 người, phải ra 4 lần như vậy mới vớt được 12 người, chỉ thấy ai nổi là nắm áo kéo lên chứ họ không còn sức bơi nữa”.

Đáng lẽ ra, tất cả mọi người đều sẽ được cứu. Tuy nhiên, thấy các anh đưa vỏ lãi ra vớt người lên thì những bảo vệ casino cũng ra sức ngăn cản. Chúng dùng đá ném về phía vỏ lãi, nhằm không cho anh Sẹn và anh Hùng tiếp cận các nạn nhân.

“Có thanh niên tên H. chuẩn bị nhảy xuống sông thì tụi tôi định chạy sang đón nhưng bị bảo vệ bên đó ném đá dữ dội. Sau đó, chúng nhảy xuống sông lôi anh H. vô; rồi dùng đá, thanh sắt đánh vào đầu ngay ở bến sông, trước mắt mình luôn”, anh Hùng nói trong nghẹn ngào.

Anh Sẹn buồn bã nói: “Có một em 16 tuổi và một thanh niên khác bị nước cuốn trôi. Chúng tôi ra đến nơi thì thấy cả 2 đang chìm. Tôi với tay vớt được 1 người, lúc kéo lên thì anh này xỉu trên tay tôi luôn. Riêng thiếu niên còn lại thì không cứu kịp, chúng tôi rất buồn”.

Mình cứu dân mình

Chứng kiến nhiều vụ “đào tẩu” khỏi “địa ngục trần gian”, chị Nguyễn Thị Tuyền (45 tuổi) chua xót nhớ lại: “Trước vụ 40 người này thì trước đây cũng có nhiều thanh niên chừng hơn 20 tuổi, đa số ở miền Bắc, cũng nhảy xuống sông trốn về Việt Nam”.

Chị Tuyền cho biết, qua lời kể của các nạn nhân mà chị từng gặp. Họ đều bị lừa “qua đây làm khoẻ lắm, lương mấy chục triệu mỗi tháng”. Ban đầu, casino trả lương đàng hoàng nhưng từ từ không trả tiền; thậm chí, bỏ đói các nạn nhân.

“Các thanh niên bơi về đây kể, để chạy chỉ tiêu, tụi nó phải lừa dòng họ, người quen, bạn bè luôn. Nếu không thì bị quản lý đánh đập, chích điện. Lúc nào biết mình chuẩn bị chuyển đi nơi khác để bán là các thanh niên ở casino liều mạng trốn về” - chị Tuyền nói.

Riêng hôm 18/8, khi các nạn nhân được vớt lên bờ có rất nhiều người ngất xỉu. Chị Tuyền quan sát thấy các phụ nữ bị thương ở chân do bị bảo vệ casino dùng giày đế cứng đá vào.

Ðại tá Ðinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, công an tỉnh An Giang đã làm việc với Công an tỉnh Kandal (Campuchia) để làm rõ vụ việc người lao động tháo chạy khỏi casino. “Hiện còn 11 người không có giấy tờ vẫn đang kẹt lại. Phía công an nước bạn hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ chúng ta đưa công dân về nước”, Ðại tá Nơi cho biết.