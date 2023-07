Nhà văn Nguyên Minh - chỗ ngồi không… chỗ ngồi

TP - Nói đến nhà văn Nguyên Minh là nói đến Tập san Quán Văn, hay ngược lại. Cả hai song song tồn tại, cộng hưởng cho nhau trong sự có mặt của người chủ trương là nam châm dễ dàng thu hút bạn văn cộng tác. Anh là người khiêm tốn với công việc thầm lặng, không bao giờ quan tâm đến vấn đề “chỗ ngồi” trong làng văn. Vậy nên mới nói, anh là người có chỗ ngồi không… chỗ ngồi.

Nguyên Minh là nhà văn đam mê in ấn, quán tính thấy được sản phẩm của mình là niềm vui từ trẻ đến bây giờ. Khởi điểm in ronéo thời Tập san Ý Thức và tiếp tục đến Tập san Quán Văn, mục đích để phổ biến tác phẩm chính mình và thân hữu, sau này Quán Văn mở rộng giới thiệu các cây bút khác. Bây giờ chỗ ngồi của anh là chuồng cu (tạm gọi tòa soạn) gần sân bay Tân Sơn Nhất, một chỗ ngồi ước ao những trang sách lan tỏa; một nơi làm việc và lâu lâu gặp gỡ bạn bè, một chỗ ngồi không cố định, một chỗ ngồi di động - mang sản phẩm văn chương vươn đến nơi chốn khác; tưởng đơn giản nhưng không đơn giản chút nào. Văn chương đến với anh, anh đến với văn chương như một phương trình, về hình thức cố gắng cải tiến thẩm mỹ (mua máy mới hiện đại, tự in ấn cho giảm giá thành), về nội dung tiến đến cái khác (hy vọng được chăng), tất cả ở phía trước, đôi khi sự mong mỏi như tiếng gõ cửa từ tâm hồn anh tới tâm hồn người đọc. Trong miệt mài có cực nhọc có niềm vui có cả nỗi buồn. Không sao, có chữ hiện ra là phần thưởng cho chính mình.

Văn chương là phần tất yếu cần thiết với anh, văn chương cũng là đời sống, văn học là nhân học, hướng tới cái đẹp, ở đây không dám nói lớn lao như Dostoyeski “Cái đẹp cứu rỗi nhân loại”, nhưng hy vọng nơi khiêm nhường hướng đến cái đẹp, cái đẹp sẽ nâng ta lên, cái đẹp riêng nằm ở chỗ mênh mông chưa biết. Cái đẹp đúng nghĩa không nằm trong ngoặc kép.

Anh trách nhiệm với nhà xuất bản và kỹ tính chọn lựa chăm sóc để tránh tối đa không để sự lỗi xảy ra, nhưng đôi khi không tránh khỏi. Có lần Quán Văn thực hiện Chân dung Văn học Vũ Trọng Quang, vì thân tình với anh Nguyễn Quang Thiều nên tôi đề nghị anh dùng tranh vẽ Nhà thơ của Thiều để làm bìa cho chủ đề tập san. Anh Minh đồng ý, nhưng bảo tôi phải nói với tác giả tranh gửi email đồng ý, vì ngại dùng tranh không xin phép. Tôi nói với Thiều và dĩ nhiên bạn chấp thuận. Đấy, anh Minh kỹ càng vậy đó.

Khi ra mắt Quán Văn, trong buổi thù tạc anh trao đổi với tôi, trăn trở số tới phải thực hiện ra sao, chân dung nào chọn cho chủ đề, gương mặt trong nước hay ngoài nước, làm sao để phù hợp với tiêu chí biên tập của nhà xuất bản, tránh phạm húy.

Bây giờ anh không có nhiều sức khỏe, thị lực lại kém do vừa mới mổ mắt, sẽ mang sự khó khăn trên vai nhỏ nhoi đôi cánh thời gian, nhưng sự đam mê không rời xa trong anh, không mang sứ mệnh tầm vóc, chỉ mong tiệm cận với văn chương:

“Ta sống để làm tròn sứ mệnh Đem niềm vui tỏa ánh gần xa”

(Pablo Neruda)

Ngoài công việc chuyên môn, không phân biệt chiếu trên chiếu dưới, người thân quen kẻ xa lạ, người có tuổi kẻ mới bước vào, tạo một mặt phẳng cho mọi người. Quán Văn thỉnh thoảng còn tổ chức đi du lịch, tập hợp đám đông cùng vui vẻ cùng ca hát cùng tỏ bày, những nơi chốn ngao du và những cuộc gặp gỡ, trải dài từ miền Bắc miền Trung đến miền Nam, lên cao nguyên. Có lúc dừng lại ở Phan Rang quê anh “Về cùng Ninh Thuận quê tôi/ Quanh năm nắng gió núi đồi ung dung” (Nguyên Hoàng), nơi nắng cháy khô khốc khô hạn, những đồi cát tuyệt đẹp, và cơn bão cát rát mặt. Mới đây trên VTV3 phim “Cát Đỏ” của đạo diễn Lưu Trọng Ninh mô tả đồi cát hoành tráng từ trên cao nhìn xuống thơ mộng lãng mạn đẹp mê hồn cộng thêm tiếng vó ngựa, chuyến xe bò rong ruổi. Nơi chốn ấy gọi anh trở về bằng cách mang hành trang chữ nghĩa ra đi, về và đi, đi và về.

“Đi về đi ở đi đi

Đi là đi biệt từ khi chưa về”

(Bùi Giáng)

Anh tạo ra những cuộc đi, mục đích đem kết nối những người cầm bút và không cầm bút, kết nối những cặp vợ chồng gần gũi thân mật với mọi người, kết nối những người đơn lẻ, kết nối tiếng hát lời ca bay lên, kết nối những câu chuyện hài hước…

Người ta nói “văn tức người”, điều đó quả đúng với trường hợp anh Nguyên Minh, văn anh đằm thắm tính tình hiền lành, thiện cảm; cộng thêm sự đa cảm dễ xúc động. Mọi người đã từng chứng kiến đôi mắt đàn ông của anh nhỏ lệ trước di ảnh nhà văn Trần Hữu Hội trong buổi tiễn đưa bạn tình thân về chốn vĩnh hằng, làm gia đình anh Hội đẫm lệ, khiến những người xung quanh không cầm được nước mắt. Và đâu chỉ một, anh đã nhiều lần rươm rướm trong những buổi gặp nhau chén anh chén em.

Với bình quân một tháng một kỳ, gần đây là số 95 và 96 năm 2023, anh mong ước sẽ thực hiện đến số 100, tôi tin là sẽ được và có thể hơn thế nữa, chân trời hướng đến chân trời mới, dòng sông vẫn trôi lặng lẽ, Quán Văn lặng lẽ vững vàng tồn tại. Cầu mong sức khỏe anh ổn định, để tập san một đời của anh vượt qua con số dự định.

“Nghệ thuật vị nghệ thuật” hay “nghệ thuật vị nhân sinh” cả hai phạm trù đều cần thiết. Cuộc chơi văn chương vẫn tiếp diễn…