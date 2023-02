Nha Trang tiêu hủy con chó dữ cắn du khách nước ngoài nhập viện

Sáng 23/2, ông Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp, cho biết: Cơ quan thú y TP. Nha Trang vừa tiêu hủy con chó của hộ ông Đỗ Xuân Tùng (đường 23/10, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang).

Con chó bị tiêu hủy thuộc giống Alabai, có giấy xác nhận nguồn gốc và tiêm chủng. Con chó này trước đó cắn nhiều người, trong đó có một du khách người Anh làm người này bị đứt gân tay phải nhập viện. Theo vị Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp, địa phương đang phối hợp với ngành thú y, gia đình đã thống nhất tiêm thuốc mê sau đó tiêu hủy con chó nói trên để đảm bảo không gây nguy hiểm cho người dân xung quanh.

Cùng ngày, đại diện gia đình ông Đỗ Xuân Tùng xác nhận cũng đã tiêu hủy con chó nói trên. Hiện hộ gia đình ông Đỗ Xuân Tùng đang chăm sóc sức khỏe cho du khách nước ngoài bị chó nhà ông cắn. Gia đình cũng phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

Trước đó, ngày 20/2, anh Staker Zachary Paul (18 tuổi, quốc tịch Anh) đã được Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa điều trị phẫu thuật thành công sau sự việc bị chó nuôi cắn trên đường 23/10, TP.Nha Trang. Anh Staker Zachary Paul kể lại: Sáng 19/2, anh cùng bạn đi trên đường thì bị chó cắn. Quá bất ngờ, lúc này anh phải dùng balo và tay đánh vào đầu và mặt con chó. Sau đó, người dân và bạn của anh cũng cố gắng tách con chó ra khỏi người. Trong suốt thời gian ở TP. Nha Trang, anh đã được người dân giúp đỡ ngay khi con chó lao vào cắn và các bác sĩ cũng hết lòng điều trị.

Liên quan đến vụ việc này, Công an xã Vĩnh Hiệp cũng đã lập hồ sơ và chuyển cho công an thành phố để xem xét yếu tố hình sự liên quan đến sự việc chó nhà cắn một du khách người nước ngoài. Nếu cơ quan công an xem xét và ra quyết định không có yếu tố hình sự, địa phương sẽ xử phạt hành chính theo quy định.