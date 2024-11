Nhà ở tại khu vực nào buộc phải trang bị thiết bị truyền tin báo cháy?

TPO - Sáng 29/11, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là quy định liên quan đến vấn đề phòng cháy đối với nhà ở.

Buộc phải trang bị bình chữa cháy, thiết bị truyền tin báo

Điều 20 của luật này quy định về điều kiện PCCC đối với nhà ở. Trong đó, nhà ở tại thành phố trực thuộc T.Ư mà thuộc khu vực không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động PCCC, thì phải trang bị bình chữa cháy, thiết bị truyền tin báo cháy kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC, CNCH và truyền tin báo cháy theo lộ trình do Chính phủ quy định.

Điều 20 của luật này cũng quy định, UBND thành phố trực thuộc trung ương xác định khu vực không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy.

Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới cho biết, theo dự thảo luật, đối tượng nhà ở phải trang bị thiết bị truyền tin báo cháy là những nhà ở tại các khu vực đô thị có mật độ dân cư rất cao, chật chội, trong ngõ, hẻm sâu, không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định.

Các loại hình nhà ở này chủ yếu là ở các thành phố lớn (thành phố trực thuộc trung ương) và do lịch sử quy hoạch, xây dựng trước đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cho phép quy định bắt buộc phải trang bị bình chữa cháy, thiết bị truyền tin báo cháy theo lộ trình do Chính phủ quy định đối với các nhà ở thuộc các khu vực không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy tại năm thành phố trực thuộc trung ương.

Đối với nhà ở tại khu vực khác thì khuyến khích trang bị thiết bị truyền tin báo cháy, kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC, cứu nạn cứu hộ và truyền tin báo cháy.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh rằng, quy định trên nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân tại những khu vực không bảo đảm yêu cầu về PCCC nêu trên; đồng thời để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của các địa phương hiện nay.

Hiện nay, Bộ Công an đang triển khai Đề án xây dựng hệ thống truyền tin báo sự cố (dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2025) để tiếp nhận thông tin cảnh báo cháy từ thiết bị truyền tin báo cháy tại cơ sở đến hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC, cứu nạn cứu hộ và truyền tin báo cháy của Bộ Công an và Công an địa phương.

Dừng hoạt động cơ sở không bảo đảm yêu cầu

Ông Lê Tấn Tới cũng cho biết, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về phòng cháy đối với nhà ở sau khi chuyển đổi công năng sang nhà dùng để kinh doanh, như kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường...

Về nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, nhà ở muốn chuyển đổi công năng như kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường phải thực hiện quy trình chuyển đổi công năng, cải tạo nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Đối với nhà ở chuyển đổi công năng thành cơ sở thuộc diện phải quản lý về PCCC, luật đã yêu cầu phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy cụ thể. Mặt khác, dự thảo luật đã quy định hành vi cấm chuyển đổi, bổ sung công năng sử dụng công trình, hạng mục công trình không bảo đảm an toàn PCCC.

Liên quan đến vấn đề xử lý đối với các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày luật này có hiệu lực, có ý kiến đề nghị làm rõ trường hợp cơ sở không thể áp dụng được giải pháp kỹ thuật theo quy định và cũng không thể chuyển đổi công năng sử dụng thì xử lý như thế nào?

Về việc này, ông Lê Tấn Tới cho biết, dự thảo luật đã quy định rõ điều này. Cụ thể, nếu cơ sở không thể áp dụng được các giải pháp kỹ thuật theo quy định và cũng không chuyển đổi công năng sử dụng thì phải dừng hoạt động theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Luật vừa được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Riêng quy định về việc trang bị thiết bị truyền tin báo cháy kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và truyền tin báo cháy theo lộ trình được thực hiện chậm nhất từ ngày 1/7/2027.

Cắt giảm 27 thủ tục hành chính Luật vừa được Quốc hội thông qua quy định bảo đảm tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bộ máy nhà nước. Đồng thời, triệt để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC). Qua đó, đã cắt giảm được 27 thủ tục hành chính, từ 37 thủ tục hành chính hiện hành xuống còn 10 thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cao nhất cho người dân và doanh nghiệp”.