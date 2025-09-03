“Nhà ngoại cảm" Taylor Swift và những lần dự đoán tương lai đầy bất ngờ

HHTO - Taylor Swift đã nhiều lần khiến người hâm mộ bất ngờ với khả năng “dự đoán trước tương lai” qua âm nhạc, hình ảnh và phong cách cá nhân, ngay cả hôn phu Travis Kelce cũng được dự tính ngay từ đầu.

You Belong With Me và chuyện tình với đội trưởng đội bóng bầu dục

Năm 2009, Taylor Swift ra mắt MV huyền thoại You Belong With Me, kể câu chuyện về cô gái trẻ thầm yêu chàng đội trưởng đội bóng bầu dục. Trong MV, nữ ca sĩ xuất hiện với hình ảnh trong chiếc áo phông rộng, cầm bảng cổ vũ, thể hiện niềm hứng khởi với chàng trai mà cô thương. Lúc đó, khán giả chỉ nghĩ đây là một MV đầy cảm xúc về tuổi trẻ và những rung động đầu đời, nhưng ít ai biết rằng hình ảnh này dường như đã “tiên đoán” một sự kiện trong tương lai của Taylor.

MV You Belong With Me.

Bởi nhiều năm sau, Taylor Swift chính thức đính hôn với Travis Kelce - một ngôi sao bóng bầu dục Mỹ, chơi ở vị trí tight end cho đội Kansas City Chiefs tại NFL. Sự trùng hợp thú vị này khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Những bức ảnh nữ ca sĩ nhiệt tình cổ vũ cho Travis trên sân đấu gợi nhớ đến những khoảnh khắc trong MV You Belong With Me. Chiếc áo phông rộng, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt hướng về người cô yêu - tất cả như một sự nối dài giữa nghệ thuật và đời thực, giữa dự cảm và hiện thực.

Sự tương đồng giữa MV You Belong With Me và đời thực.

Màn cầu hôn của Travis Kelce

Ngày 26/8/2025, Taylor Swift và Travis Kelce khiến cả thế giới bùng nổ khi đăng ảnh đính hôn trên Instagram. Trong bức ảnh chụp giữa vườn hoa, cặp đôi trao nụ hôn với dòng chú thích: "Giáo viên tiếng Anh của bạn và giáo viên Thể dục của bạn sắp cưới nhau".

Taylor Swift và Travis Kelce khiến cả thế giới bùng nổ khi đăng ảnh đính hôn trên Instagram.

Điều khiến fan thích thú là khung cảnh trong bức ảnh này gợi nhớ rõ rệt đến bộ ảnh Taylor thực hiện khi ra mắt album Lover - một trong những dự án âm nhạc tràn đầy màu sắc tình yêu và lãng mạn nhất của nữ ca sĩ. Nhiều người hâm mộ nhanh chóng nhận ra sự trùng hợp về phong cách, màu sắc và bố cục, khiến hình ảnh đính hôn của cặp đôi vừa mang dấu ấn cá nhân, vừa như một sự nối dài từ hành trình âm nhạc đầy cảm xúc của Taylor.

Bộ ảnh đính hôn của Taylor Swift khiến nhiều người liên tưởng đến bộ ảnh của album Lover.

Số 13 may mắn

Các fan lâu năm của Taylor Swift đều biết rằng con số 13 mang một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc đối với nữ ca sĩ. Không chỉ là ngày sinh nhật của cô, con số này còn được xem như “số tiên tri”, chứa đựng giá trị tâm linh quan trọng trong cuộc sống và sự nghiệp của giọng ca Look What You Made Me Do.

Taylor Swift từng chia sẻ rằng hầu hết những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp đều gắn liền với con số này. Đặc biệt nhất phải kể đến giải Grammy đầu tiên mà nữ ca sĩ nhận được cũng xảy ra khi cô ngồi ở hàng ghế số 13. Gần đây nhất, nhiều người hâm mộ cũng đã bất ngờ nhận ra: vị hôn phu Travis Kelce là người bạn trai thứ 13 của Taylor Swift. Những chi tiết này khiến các Swifties tin rằng con số 13 không chỉ là một con số bình thường, mà dường như còn “tiên đoán” thành công của Taylor mỗi khi nó xuất hiện.