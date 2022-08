Nhà máy gạch ‘hun khói’ khu dân cư ở Bình Dương: Thanh tra Sở TN&MT vào cuộc

TPO - Làm việc với đoàn thanh tra, đại diện Công ty TNHH Shijar Việt Nam thừa nhận một số bất cập, đồng thời hứa sẽ khắc phục trong thời gian 30 ngày.

Ngày 4/8, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bình Dương thông tin, Thanh tra Sở này đã phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan làm việc với Công ty TNHH Shijar Việt Nam (đường Nguyễn Thái Bình, khu phố 9, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về phản ánh gây ô nhiễm.

Sau khi Tiền Phong phản ánh, phòng Tài nguyên và Môi trường TP Thủ Dầu Một đã tiến hành kiểm tra sơ bộ, sau đó kiến nghị Sở TN&MT tổ chức đoàn kiểm tra, xác minh về công tác bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH Shijar Việt Nam.

Làm việc với đoàn kiểm tra, phía công ty đã trình các giấy tờ pháp lý gồm: chứng nhận đầu tư lần đầu cấp vào năm 2011, đăng ký thay đổi vào năm 2017, ngành nghề sản xuất gạch men và gạch ốp tường với tổng diện tích đất sử dụng trên 55.000m2. Người đại diện pháp lý của Công ty TNHH Shijar Việt Nam là ông Chen Te Lun (Đài Loan) chức vụ Tổng giám đốc.

Công ty có 300 công nhân làm việc 2 ca/ngày (24/24 giờ). Tại thời điểm kiểm tra, đoàn không phát hiện công ty xả nước thải nên không trưng cầu giám định nước thải.

Về khí thải, bụi, công ty sử dụng lò khí hóa than để cung cấp nhiệt cho quá trình sấy nguyên liệu thô sau nghiền và nung gạch thành phẩm, khí thải phát sinh tại 2 vị trí với nhiên liệu đốt là than đá.

Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện công ty cho rằng, hiện tượng khói bụi mịt mù có thể do các ngày lễ công ty cúng bái, đốt vàng mã nên phát tán nhiều khói. Mặt khác, trong quá trình hoạt động sản xuất phát sinh nhiều hơi nước do sấy nguyên liệu bùn lỏng thành bùn khô tạo thành cột khói màu trắng thoát ra ngoài giống khói.

Đối với phản ánh mùi hôi, phía công ty giải thích rằng, trước đây công ty sử dụng nguyên liệu đốt là than đá nhập từ Châu Âu nhưng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 (từ cuối năm 2021), công ty sử dụng than đá nhập từ Indonesia để làm tạm. Do chất lượng than không tốt nên phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Đại diện công ty hứa với đoàn kiểm tra sẽ nhanh chóng thay thế loại than đá tốt để chống mùi hôi. Về phản ánh tình trạng bụi, phía công ty thừa nhận do đặc trưng ngành nghề và chưa có hệ thống che chắn đảm bảo đã gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Lãnh đạo Công ty TNHH Shijar Việt Nam cam kết trong thời gian 30 ngày kể từ sau buổi làm việc với đoàn kiểm tra, công ty sẽ khắc phục việc thay đổi nguyên liệu đốt, xây dựng che chắn khu vực nhà xưởng tránh ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Tại buổi làm việc, ông Ngô Công Lý – Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương (trưởng đoàn) đề nghị phía công ty khẩn trương khắc phục những bất cập đã nêu và các cam kết đưa ra.

Trước đó Báo Tiền Phong đã có bài “Khu dân cư chìm trong ô nhiễm không khí vì bị nhà máy gạch 'hun khói'” phản ánh tình trạng khu dân cư bị khói bao trùm cả ngày lẫn đêm, ảnh hưởng đến người dân địa phương gây bức xúc trong dư luận.