Nhà cánh diều - biểu tượng một thời của Hải Phòng xuống cấp, hoang tàn

TPO - Tòa nhà cánh diều từng được kỳ vọng là địa điểm lý tưởng để tổ chức sự kiện, thu hút đầu tư và các hoạt động thương mại dịch vụ quy mô lớn ở Hải Phòng. Sau hơn 20 năm, công trình xuống cấp nghiêm trọng, nhiều khu vực hoang tàn, nhếch nhác.