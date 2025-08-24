Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nhà cánh diều - biểu tượng một thời của Hải Phòng xuống cấp, hoang tàn

Nguyễn Hoàn

TPO - Tòa nhà cánh diều từng được kỳ vọng là địa điểm lý tưởng để tổ chức sự kiện, thu hút đầu tư và các hoạt động thương mại dịch vụ quy mô lớn ở Hải Phòng. Sau hơn 20 năm, công trình xuống cấp nghiêm trọng, nhiều khu vực hoang tàn, nhếch nhác.

tp-nha-dieu-3.jpg
Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Hải Phòng﻿, tại đường Phạm Văn Đồng (TP Hải Phòng) được xây dựng từ năm 2004 trên khu đất rộng khoảng 47ha, với tổng kinh phí khoảng 100 tỷ đồng.
tp-nha-dieu-9.jpg
Công trình có kết cấu bằng thép vĩnh cửu, mặt bằng tầng 1 khoảng 10.000m2, tầng 2 khoảng 5.000m2. Phần mái được thiết kế như cánh diều nên người dân thường gọi là "nhà cánh diều". Giữa năm 2004, công trình được đưa vào khai thác, sử dụng với kỳ vọng là địa điểm lý tưởng để tổ chức sự kiện, thu hút đầu tư và các hoạt động thương mại, dịch vụ có quy mô lớn của thành phố.
tp-nha-dieu-7.jpg
tp-nha-dieu-6.jpg
Tuy nhiên, sau hơn 20 năm, công trình đã xuống cấp do ít sử dụng. Đặc biệt, cơn bão Yagi tháng 9/2024 đã khiến công trình là biểu tượng một thời của Hải Phòng hư hỏng nghiêm trọng.
tp-nha-dieu-13.jpg
tp-nha-dieu-12.jpg
tp-nha-dieu-10.jpg
Sải mái "nhà cánh diều" dài 160m, rộng 84m, chiều cao sống mái chính giữa 35m, đỉnh mái 48m. Nhìn từ bên ngoài, nhiều vị trí mái nhà cánh diều bị thủng, bung trần, mái tôn.
tp-nha-dieu-23.jpg
Mũi một cánh diều của tòa bị lột phần lớn mái tôn quy mô rộng hàng trăm mét vuông, trơ khung sắt.
tp-nha-dieu-18.jpg
tp-nha-dieu-19.jpg
Phần mái tôn bị lột khỏi khung sắt đã được dọn dẹp. Tuy nhiên, còn nhiều mảng tôn, cấu kiện kim loại khác vẫn lủng lẳng trên không, tiềm ẩn nguy hiểm.
tp-nha-dieu-24.jpg
tp-nha-dieu-21.jpg
tp-nha-dieu-20.jpg
tp-nha-dieu-17.jpg
Cận cảnh cửa kính, ốp tường, đá lát nền công trình hư hỏng, hoang tàn sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng.
tp-nha-dieu-1.jpg
tp-nha-dieu-4.jpg
tp-nha-canh-dieu2.jpg
Công trình từng là biểu tượng một thời, được kỳ vọng là địa điểm lý tưởng để tổ chức sự kiện lớn, thu hút đầu tư và hoạt động thương mại do Công ty cổ phần ACS Việt Nam quản lý, vận hành. Hiện nay, đơn vị này tận dụng cho thuê mặt bằng tầng 1 làm kho chứa hàng hóa.
tp-nha-canh-dieu.jpg
tp-nha-dieu-14.jpg
Một số phòng trên tầng 2 tòa nhà cũng đã xuống cấp nghiêm trọng do không được sử dụng thường xuyên. Cửa kính các lối ra vào tầng 1 được gia cố, phòng chống bão.
tp-nha-dieu-22.jpg
Do nhiều nguyên nhân, hoạt động kinh doanh cho thuê mặt bằng tổ chức sự kiện và hội chợ ở "nhà cánh diều" gặp khó khăn, không có khách thuê. Tình trạng xuống cấp các hạng mục công trình đến nay chưa được khắc phục.
Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #nhà cánh diều #công trình #dự án #đầu tư công #xuống cấp #lãng phí

