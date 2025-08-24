Nhà cánh diều - biểu tượng một thời của Hải Phòng xuống cấp, hoang tàn

TPO - Tòa nhà cánh diều từng được kỳ vọng là địa điểm lý tưởng để tổ chức sự kiện, thu hút đầu tư và các hoạt động thương mại dịch vụ quy mô lớn ở Hải Phòng. Sau hơn 20 năm, công trình xuống cấp nghiêm trọng, nhiều khu vực hoang tàn, nhếch nhác.
Tuy nhiên, sau hơn 20 năm, công trình đã xuống cấp do ít sử dụng. Đặc biệt, cơn bão Yagi tháng 9/2024 đã khiến công trình là biểu tượng một thời của Hải Phòng hư hỏng nghiêm trọng.
Sải mái "nhà cánh diều" dài 160m, rộng 84m, chiều cao sống mái chính giữa 35m, đỉnh mái 48m. Nhìn từ bên ngoài, nhiều vị trí mái nhà cánh diều bị thủng, bung trần, mái tôn.
Phần mái tôn bị lột khỏi khung sắt đã được dọn dẹp. Tuy nhiên, còn nhiều mảng tôn, cấu kiện kim loại khác vẫn lủng lẳng trên không, tiềm ẩn nguy hiểm.
Cận cảnh cửa kính, ốp tường, đá lát nền công trình hư hỏng, hoang tàn sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng.
Công trình từng là biểu tượng một thời, được kỳ vọng là địa điểm lý tưởng để tổ chức sự kiện lớn, thu hút đầu tư và hoạt động thương mại do Công ty cổ phần ACS Việt Nam quản lý, vận hành. Hiện nay, đơn vị này tận dụng cho thuê mặt bằng tầng 1 làm kho chứa hàng hóa.
Một số phòng trên tầng 2 tòa nhà cũng đã xuống cấp nghiêm trọng do không được sử dụng thường xuyên. Cửa kính các lối ra vào tầng 1 được gia cố, phòng chống bão.