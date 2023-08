Nguyễn Nhất Long cân bằng điểm số với Nguyễn Anh Minh

Diễn biến chính ngày thi đấu thứ ba

Nguyễn Anh Minh là golfer duy nhất chưa có điểm dương sau ba ngày thi đấu tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2023 - Cúp VinFast.

Trong ngày thi đấu thứ ba, Anh Minh khởi động 9 hố đầu tiên với even par khi mang về 1 birdie cùng 1 bogey. Bước sang nửa đường về, golfer 16 tuổi ghi thêm 3 birdie tại các hố 11, 13, 14 và chỉ mắc 1 bogey tại hố 12 để mang về điểm (-2).

Ở bảng nữ, trong ngày thi đấu áp chót, Chúc An thi đấu không suôn sẻ nửa chặng đầu khi mắc double bogey ngay hố xuất phát - hố 10, và thêm 1 bogey hố 17. Nhưng nửa vòng sau, golfer 15 tuổi dần lấy lại phong độ khi ghi cho mình 3 birdie và thêm 1 bogey, để khép lại vòng đấu (+1).

Dẫn đầu cả ba vòng và tạo cách biệt 7 gậy so với vị trí thứ hai ở vòng đấu áp chót, tuyển thủ quốc gia Lê Chúc An đang đứng trước cơ hội lớn đăng quang Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2023 - Cúp VinFast.

Đương kim vô địch Đoàn Xuân Khuê Minh đánh 75 gậy ở vòng 3 để vươn lên vị trí thứ hai với điểm (+9), đẩy Thảo My xuống vị trí thứ ba với điểm (+12). Thảo My tụt phong độ, chỉ ghi 1 birdie nhưng có tới 6 bogey. Thiệt hại nặng nhất của Thảo My ở hố 10 par 4 khi thừa tới 4 gậy - quadruple.

