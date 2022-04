Nguyên nhân nữ Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai TP Điện Biên Phủ bị bắt

TPO - Liên quan đến vụ một chủ nhà trọ bị nhóm côn đồ kề dao vào cổ, đập phá tài sản vì "dám" nhắc nhở tiếng nẹt pô, tối 26/4, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết, đã triệu tập nhóm nghi can lên làm việc.

TPO - Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã kiểm tra thực địa, đo đạc tại dự án rừng dầu Hồng Liêm (xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) do Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư.

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An tiếp tục tạm giam các bị can Hoàn Nguyên, Tùng Dương và Nhất Nguyên đến ngày 3/6.