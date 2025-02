Nguyên nhân ban đầu vụ xe máy đấu đầu ô tô làm 3 người tử vong ở Hà Nội

TPO - Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giao thông làm 3 người tử vong ở Hà Nội do xe máy đi không đúng phần đường.

Ngày 26/2, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông làm 3 người tử vong xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 25/2, tại đường liên xã Phúc Hòa - Long Xuyên (xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô con BKS 30L-44XX và xe máy BKS 29V3-512.XX chở theo 3 người đi hướng ngược lại.

Tài xế ô tô được xác định là Đ.H.A (SN 1992, trú tại xã Long Thượng, huyện Phúc Thọ); danh tính những người đi xe máy là T.T.Đ (SN 2004), Đ.V.H (SN 2001), N.H.C (SN 2000, cùng trú tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ).

Hậu quả, Vụ tai nạn giao thông làm 3 người đi trên xe máy người tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Phúc Thọ và Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, Công an xã, đã có mặt bảo vệ hiện trường; phối hợp Viện kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ tiến hành khám nghiệm hiện trường, giải quyết vụ tai nạn theo quy định.

Cơ quan Công an đã tiến hành kiểm tra ma túy và nồng độ cồn với lái xe ô tô cho kết quả âm tính với ma túy, nồng độ cồn trong hơi thở là 0,031 mg/L khí thở.

Qua khám nghiệm hiện trường và dấu vết để lại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ xác định sơ bộ nguyên nhân ban đầu do người điều khiển xe máy BKS 29V3-512.XX đi không đúng phần đường quy định gây tai nạn giao thông.