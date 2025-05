Nguyên Giám đốc BHXH Bắc Giang bị đề nghị truy tố trong đường dây nhận hối lộ liên tỉnh

TPO - Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Y Dược LanQ cùng nhiều đơn vị liên quan. Trong vụ án này, 23 bị can bị đề nghị truy tố, trong đó có nguyên Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang cùng nhiều cựu giám đốc bệnh viện bị cáo buộc về tội "Nhận hối lộ".

Trục lợi từ chính sách mới Theo điều tra, đây là vụ án đầu tiên phát hiện và xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt quỹ bảo hiểm y tế thông qua đấu thầu và mua bán thuốc tại cơ sở khám chữa bệnh tư nhân. Cụ thể, cơ quan điều tra cho biết, từ cuối năm 2019, Thông tư 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế đã cho phép các cơ sở y tế tư nhân được tự tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp thuốc. Lợi dụng kẽ hở này, Nguyễn Mạnh Quyền – nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty LanQ – đã thỏa thuận với Phạm Văn Cách, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Sơn Lâm, dàn xếp việc đấu thầu để Công ty Sơn Lâm trúng thầu với giá cao nhất. Hai công ty dùng thủ đoạn gian dối để hợp thức hóa hồ sơ, đẩy giá thuốc lên cao, qua đó chiếm đoạt tiền từ Bảo hiểm xã hội Bắc Giang thông qua quyết toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Công ty Sơn Lâm, dưới sự chỉ đạo của Phạm Văn Cách, đã phối hợp cùng cán bộ của Công ty LanQ dựng lên kịch bản đấu thầu bằng việc mời Công ty Dược phẩm Nam Hà – chi nhánh Nam Định tham gia với vai trò “quân xanh” nhằm che giấu hành vi gian lận nếu bị kiểm tra. Sau khi trúng thầu, Công ty Sơn Lâm chỉ cung cấp một phần nhỏ số thuốc theo hợp đồng, phần lớn còn lại được mua từ Công ty Cổ phần Đông dược Hà Nội CQB với giá rẻ, không hóa đơn. Công ty Sơn Lâm sau đó xuất hóa đơn giá cao, cung cấp bao bì và nhãn mác để LanQ hợp thức hóa đầu vào. Trong vòng một năm (từ 3/2020 – 4/2021), Sơn Lâm đã xuất 100 hóa đơn, tổng trị giá hơn 55 tỷ đồng, giúp LanQ thanh toán được hơn 40 tỷ đồng từ BHXH Bắc Giang và người bệnh đồng chi trả. Chi hàng chục tỷ đồng "hối lộ" cán bộ y tế Phạm Văn Cách và Nguyễn Mạnh Quyền đã chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng từ quỹ bảo hiểm và người dân. Ngoài ra, những người này còn thực hiện hành vi đưa hối lộ để đảm bảo dòng tiền được giải ngân. Dù đã trúng thầu theo quy định pháp luật, nhưng để việc cung cấp thuốc diễn ra suôn sẻ, tránh bị gây khó dễ như, không cho nhập thuốc dù hợp đồng đã ký, liên tục yêu cầu đổi – trả thuốc, cố tình chậm thanh toán…, bị can Phạm Văn Cách buộc phải chi “phí bôi trơn” theo yêu cầu từ một số cá nhân có thẩm quyền tại các bệnh viện, trung tâm y tế. Cụ thể, để Công ty LanQ được tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh, Nguyễn Mạnh Quyền đã chỉ đạo Nguyễn Thúy Kim đưa 700 triệu đồng cho Thân Đức Lại, nguyên Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang. Mặt khác, theo chỉ đạo của Cách, Lê Văn Tình – Phó Giám đốc Công ty Sơn Lâm đã thỏa thuận và đưa hơn 10 tỷ đồng cho nhiều lãnh đạo bệnh viện, trung tâm y tế để đảm bảo việc cung cấp thuốc không gặp trở ngại. Ngoài ra, Tình còn chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng từ hai bị can Nguyễn Thị Hiệu và Tống Viết Phải. Cơ quan An ninh điều tra xác định, Nguyễn Mạnh Quyền và Phạm Văn Cách phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”; Thân Đức Lại, nguyên Giám đốc BHXH Bắc Giang, bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”; Lê Văn Tình phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và là đồng phạm giúp sức trong hành vi “Đưa hối lộ”. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện KSND Tối cao để xem xét truy tố theo quy định pháp luật. Minh Đức