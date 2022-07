Người Việt sử dụng tới 14 tấn vàng trong quý 2/2022

TPO - Nhu cầu vàng của người tiêu dùng tại Việt Nam lên tới 14 tấn trong quý 2/2022, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu vàng tăng do lo ngại lạm phát, nhà đầu tư tìm đến vàng để phòng trừ rủi ro.

Đó là thông tin được Hội đồng Vàng Thế giới đưa ra tại báo cáo Xu Hướng Nhu Cầu Vàng vừa công bố ngày 28/7. Theo ông Andrew Naylor, Giám đốc điều hành khu vực Châu Á Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) tại Hội đồng Vàng Thế giới, lo ngại về tình trạng lạm phát leo thang và sự suy yếu của đồng Việt Nam. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư đã tìm đến vàng để phòng trừ rủi ro.

“Nhu cầu trang sức tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vàng trong nước sụt giảm và tâm lý lạc quan của người tiêu dùng trong bối cảnh phục hồi kinh tế toàn cầu, cùng với gói kích cầu trị giá 15 tỷ USD do chính phủ Việt Nam đề ra”, ông Andrew Naylor cho biết.

Trên thị trường vàng thế giới, quý 2/2022, lãi suất tăng trở lại và sự tăng giá của đồng USD đã khiến nhà đầu tư hững hờ với vàng, khiến giá vàng sụt giảm. Giá vàng giảm 6% trong quý 2/2022. Các quỹ đầu tư vàng bán ra 39 tấn vàng trong quý 2/2022.

Các ngân hàng trung ương đã mua ròng trong quý 2/2022, tăng dự trữ chính thức toàn cầu lên 180 tấn.

Ông Louise Street, Nhà phân tích cấp cao EMEA tại Hội đồng Vàng Thế giới nhận xét, nửa đầu năm 2022, các yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát tràn lan và bất ổn địa chính trị đã thúc đẩy thị trường vàng toàn cầu. Nhưng thị trường này cũng phải đối mặt với những trở ngại do lãi suất dâng cao cùng đồng đô la Mỹ tăng vọt.

“Thị trường vàng sẽ mang lại cả cơ hội và thách thức trong nửa cuối năm 2022. Nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn sẽ tiếp tục khuyến khích hoạt động đầu tư vàng. Do nhiều quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng suy thoái kinh tế và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tiếp tục siết chặt chi tiêu, nhu cầu của người tiêu dùng có thể sẽ giảm xuống dù vẫn có những lĩnh vực đầu tư an toàn”, ông Louise Street đánh giá.