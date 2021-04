Người về Hà Nội sau nghỉ lễ bắt buộc phải khai báo y tế

TPO - Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội yêu cầu lực lượng chức năng Hà Nội phải nắm rõ hoạt động khai báo tạm trú, tạm vắng trên địa bàn, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Tất cả người về Hà Nội sau nghỉ lễ phải khai báo y tế để phòng chống dịch COVID-19.

Mới đây, báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19, Đại diện Cảng hàng không Nội Bài cho biết, thời gian qua, các chuyến bay nội địa tăng cao, cảng đã chủ động tuyên truyền đến hành khách phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Cảng cũng tiến hành phân luồng các chuyến bay như các chuyến bay giải cứu công dân, chuyến bay có các chuyên gia nhập cảnh, chuyến bay nội địa để phòng chống COVID-19.

"Chúng tôi kiểm tra, giám sát thực hiện thường xuyên việc đeo khẩu trang, khai báo y tế. Về khai báo y tế, cảng trang bị phương tiện máy móc hỗ trợ, cử nhân viên hỗ trợ từng vị trí, đảm bảo hành khách trước khi lên máy bay đều khai báo y tế. Cơ bản hành khách, nhân viên phục vụ đều đeo khẩu trang, khử khuẩn. Tuy nhiên, cũng phát hiện một số hành khách không đeo khẩu trang, chúng tôi đã nhắc nhở và yêu cầu thực hiện nghiêm", đại diện Cảng Nội Bài nói.

Theo vị này, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, dự báo lưu lượng hành khách rất lớn, các đơn vị đã có phương án cụ thể, đặc biệt phối hợp giữa lực lượng tại sân bay, lực lượng của địa phương kiểm tra, rà soát công tác phòng chống dịch, nếu nhắc nhở không được sẽ xử lý nghiêm để đảm bảo phòng chống dịch.

Đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng quản lý xuất nhập cảnh, công an các địa phương quản lý chặt các trường hợp xuất, nhập cảnh, nhất là các chuyên gia công nghệ cao nhằm ngăn chặn nguồn dịch xâm nhập từ bên ngoài.

Cùng với đó, tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các cơ sở lưu trú, tạm trú không khai báo với cơ quan chức năng. Cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, công an các quận, huyện, thị xã cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra các tuyến đường, xe khách liên tỉnh, điểm dừng đỗ, trả khách dọc đường để xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh tráip hép, hành vi môi giới, đưa đón người nhập cảnh trái phép…

Phòng cảnh sát quản lý hành chính, địa phương cũng tăng cường quản lý, nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh, karaoke, internet… Các nhiệm vụ này sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Đại diện Sở Du lịch Hà Nội cũng cho biết, sẽ tăng cường việc kiểm soát dịch bệnh tại các cơ sở lưu trú, các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn, đặc biệt là các khu cách ly tại các khách sạn…

Mới đây, nhận định nguy cơ bùng phát dịch rất cao trong cộng đồng trong dịp nghỉ lễ dài ngày, chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu cơ quan công an, lực lượng chức năng địa phương phải quản lý chặt việc nắm thông tin về lượng người tạm trú, tạm vắng trên địa bàn.

Đặc biệt, ông Dũng lưu ý, lượng người rời thành phố đi du lịch, về thăm quê đợt nghỉ lễ rất lớn, nguy cơ bùng phát dịch rất cao, vì thế, yêu cầu, những người trở về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 bắt buộc phải khai báo y tế, nếu ai không khai báo y tế sẽ bị xử lý nghiêm. “Chúng ta cần nắm hồ sơ để đề phòng khi có phát sinh sẽ xử lý ngay”, ông Dũng nói.

Trong chỉ đạo của Thành uỷ Hà Nội, Công điện của UBND thành phố Hà Nội cũng đặc biệt đến nguy cơ này, yêu cầu “công an các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn tăng cường triển khai rà soát và yêu cầu các trường hợp tạm trú, tạm vắng… trên địa bàn sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 trở lại thành phố, bắt buộc phải khai báo y tế, xử lý nghiêm những cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực”.